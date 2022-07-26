28歲女星翁馨儀和綜藝大哥張菲的兒子張少懷結婚9年，育有女兒「櫻桃」、兒子「栗子」，先前一家四口去墾丁玩，最近翁馨儀分享一下漏網性感照，曬出自己挑戰了「穿泳衣約會」穿搭，可見她上半身穿了件深紅色連身泳衣，下半身穿了寬鬆牛仔長褲，好身材一覽無遺，網友也讚：「毫無違和感，美美der（的）」。

翁馨儀全家先前到墾丁旅遊，讓她想念起6年前懷兒子時曾穿比基尼在墾丁拍孕婦寫真，可見她當時上圍因為懷孕更加波濤洶湧，如今只能選穿中空連身泳衣，但她對自己的身材仍相當有自信，笑說如果沒生孩子，「身材不用遮遮掩掩，尺度還可以更大的好嗎」。

先前翁馨儀跟上潮流分享10年前穿舊照，並加碼秀出現在穿制服的美照，青春感依舊，她則表示自己的體重從高中到現在結婚當媽都一樣，年輕時學校要求維持體重，她念華岡時體重都會被公布在班上，若某周變胖太多還會被禁止去福利社，從那刻起她對體重數字就有了強迫症，長大後才明白自己的錯誤，「體重不等於體態」，她更強調：「我體重雖然輕，但我的小腹、腰間肉可跟大家有得比，不能怪給生過孩子，只能怪自己沒毅力運動」。

近日，翁馨儀再發文，寫下：「孩子呀！媽媽可是激不得的～穿泳衣約會那還不簡單，這一周的行程讓我誤以為自己是運動健將，已鐵腿了2天⋯」，引來粉絲讚她穿搭的很美，「少了孩子和路人甲，這樣在哪裡會被把走吧」、「這哪像孩子的媽…青春樣」，她則坦言只是穿這樣拍拍照而已，「但只敢在泳池啦，在路上我就不敢了」。