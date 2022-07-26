籃球名人堂球星巴克利（Charles Barkley）喜歡打高爾夫，他本周在廣播節目The Dan Patrick Show談到最近爭議不斷的沙烏地阿拉伯LIV高球聯盟。對於LIV以超高酬勞挖角PGA選手，巴克利認為這無可厚非，甚至說只要錢給得夠多，他自己也願意去打LIV。

英媒傳言菲爾米克森（Phil Mickelson）拿了2億美元，達斯汀強森（Dustin Johnson.）拿了1.5億美元，兩位美國名將居然跑去拿沙烏地的「血錢（blood money）」而引來巨大批評。不過巴克利說：「如果LIV開給我瘋狂的價錢，我也會接受的。考量到我現在的收入，那必須是非常高的價錢才值得我放棄現在的生活。」在主持人探詢之下，巴克利同意如果有年薪6000萬美元他就會接受。

美媒《雅虎體育》痛批沙烏地阿拉伯糟糕的人權紀錄，稱為「體育漂白」，比之為納粹德國的1936年柏林奧運、2008年北京奧運、2022年北京冬奧的行徑。即將主辦世足賽的卡達也被批評虐待移工、罔顧人權。

對於這些觀點，巴克利頗不以為然，他前陣子對《紐約郵報》說：「這是他們在創造字詞而已，像是血錢和體育漂白。我們誰沒拿過血錢、沒有體育漂白？老實說我不喜歡這種字眼。當你身處職業運動，你總是會賺到一些不太高尚的錢。」