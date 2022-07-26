【愛傳媒楊德遠專欄】民國60年代在鯉魚國小當老師，有一天家庭訪問，與族中的耆老聊天。

耆老感嘆說：「我們的話已經死了。」

不解，追問。

耆老解釋說：「因為已經沒有人在用，所以死掉了。我們不是漢人，也不是高山族，我們的祖先不知來自何方。」同時也交給我一捲錄音帶，希望我能夠找到學者專家。錄音帶是透過他們的長輩，到全台各地所蒐集到祖先遺留下來的語言，希望找到祖先到底來自何方的答案。

托人送到中央研究院辨識，沒有結果。就把它存在乾燥箱。

為了耆老這句「我們的話已經死了」，我花了十年的時間做田野調查、訪談、文獻蒐集，終於完成《鯉魚潭開拓史》一書。

寫作期間，大陸中央研究院民族所來信說，可否一起研究。當時收到信全身發抖，戒嚴時期與匪通信，可能會被槍斃。還有鄉土研究大老黃鼎松看了說，不宜發表，結論不是中國漢人，這有分離思想，危險。

一直等到民國84年，李登輝當了總統，因其治國方針是「立足台灣、胸懷大陸、望眼天下」。這時，鼎公說可以出版了，向縣府申請了60萬元，印了1000本，沒有稿費，我分300本，縣府分700本。

到了民國100年左右，路過鯉魚國小，教會有在進行巴宰族的母語教學，聽到發聲有點不道地。就回家把放在乾燥箱一放40年的那捲「巴宰語彙集」錄音帶，交給潘英琦理事長。他告訴我說，當這錄音帶播出時，造成整個族人轟動，一、兩百年前的祖先語言，原音重現，太珍貴了。

潘英琦理事長立刻向原民會申請經費，製成CD，發送給各地的族人，為世界最古老的台灣原住民語——巴宰族語的語言復興，注入了珍貴的生命力。

作者為教育博士，國小校長退休

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