鼎恒(6738)今年5月底申請興櫃轉上市創新板，不過，由於近來股市低迷，且公司未來一年展望樂觀，預計明年會再重新送件。

鼎恒主要以雲端HR解決方案為主要業務，成功協助跨產業客戶進行人資轉型，提供不同產業人資管理實戰經驗及最完善的導入服務，已累計橫跨各產業1,200家客戶，續約率高達95％，NRR（淨收入留存率）達120％。客戶類型橫跨高科技、金融、汽車、餐飲等，以餐飲與零售服務比重最大，占比達35％，電子業占比約22％居次。

鼎恒將科技帶進HR領域，推出Apollo人事管理系統、Stayfun員工福利，同時也針對招募入職、人才培育推出解決方案。另外，鼎恒也是美國Cornerstone OnDemand（CSOD）大中華區合作夥伴，代理銷售其人才解決方案。

鼎恒今年第一季營收0.37億元，稅後虧損0.34億元，每股虧損1.42元。今年切入越南市場成果豐碩，已經取得越南壽險客戶，另外，也有望將產品導入當地銀行客戶。國內部分，則有大型量販業者等客戶在洽談，這家都是今年手上的幾項大型專案，未來都能夠產生營收貢獻，對公司2023年的營運會帶來更多的幫助，目標在明年能夠獲利，在基本面更具有題材下，有利於明年重新送件上市創新板。