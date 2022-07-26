林智堅12億新竹棒球場爛到不能打 謝龍介轟：野球の魂都在憤怒

民進黨桃園市長參選人林智堅，先前爆出論文抄襲疑雲，風波尚未平息，近日又因新竹市棒球場花了12億整修卻品質低下遭轟，林在23日在臉書向球迷球員們致歉。網路最新民調則顯示，新竹市長看好度，民眾黨的高虹安以45.5%奪冠，國民黨的林耕仁以21.5%居次，民進黨的沈慧虹則以13.6%墊底。大批網友認為，沈的選情被林的棒球場爭議所波及，面對當前局勢，綠營支持者應非常傷心。

《YAHOO奇摩》14日發起「你看好誰能當選新竹市長？」網路民調，截至今日（26）早上9時，已有30000人參與投票。目前結果顯示，高虹安以45.5%看好度獲得冠軍，林耕仁則為21.5%，沈慧虹則為13.6%。此投票在新竹棒球場問題爆發之前就開始進行，高虹安當時即一路領先，而在「案發後」高虹安氣勢似乎更盛。

該民調另針對「你對新竹市前市長林智堅的滿意度如何？」進行調查，認為「完全不滿意」佔34.7%、「不知道／沒意見」佔21.2%、「不太滿意」佔20.2%、「還算滿意」佔14.6%、「非常滿意」佔9.3%。

此結果引發熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》、《Yahoo!奇摩新聞》臉書相關連結留言：「林智堅畢竟曾執政新竹，基本盤沒那麼差，沈慧虹真的是被害慘」、「才剛爆發論文門，現在又爆球場門，我身邊綠營支持者都哭了」、「一波未平一波又起，綠營大崩潰」、「高虹安真的很有希望」、「不少竹科年輕人都支持高虹安」、「國民黨應該派年輕一點的出來才對」。