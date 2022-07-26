59歲香港資深男星錢小豪，在1985年因演出靈幻電影《暫時停止呼吸》（香港片名《殭屍先生》）走紅，至今仍會在電影台播出，因此台灣觀眾對他並不陌生。只不過當年帥氣的錢小豪，在昨日(25)出席電影《禪武中國夢》記者會，身形消瘦令人驚訝。

錢小豪昨和港星劉永等人，聯袂出席《禪武中國夢》宣傳活動，港媒見到他驚訝說：「錢小豪身形清瘦不少。」經詢問他表示這2年到上海工作，一開始隔離時當地飯店不能補給，提供伙食不佳，導致食慾大減，結果到現在胃口也變差，常常一天只吃一餐，「最瘦時只有約65公斤，好在目前稍稍變胖有70公斤。」

錢小豪坦言身體狀況大不如前，所以會注意飲食。(圖/錢小豪 臉書)

錢小豪透露因為年紀漸長，已經很少拍攝武打戲，「近期酷熱天氣如果拍攝戶外戲，我也會擔心會有意外」，坦言自己也有高血壓，特別注意飲食習慣，盡量吃清淡，結果意外讓皮膚也變好，錢小豪笑說自己愈來愈帥。

錢小豪靠著在功夫擂台比賽中獲銅牌，當時只有14歲，接著被電影公司相中加入邵氏電影，進而拍攝一系列和殭屍相關電影，當時在台港擁有極高人氣，80年代中期至90年代初期，演紅《殭屍先生》（台灣片名《暫時停止呼吸》）、《靈幻至尊》、《驅魔道長》等多部經典殭屍片。