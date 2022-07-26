聯發科向來與台積電緊密合作，昨日突宣布將與台積電競爭對手美國半導體大廠英特爾在16奈米晶片合作，震撼國內半導體業界，也引發網友熱烈討論，有網友分析，其實對台積電影響不大，反而是聯電要當心。

外界猜測聯發科與台積電未來合作關係是否生變，聯發科則表示，繼與英特爾在5G 數據卡合作後，將進一步與英特爾展開Intel 16成熟製程晶圓製造上的合作，以著眼於快速成長的全球智慧裝置，而在高階製程上則持續與台積電維持緊密夥伴關係。台積電則強調，聯發科是台積電的長期客戶，並且在先進製程上有緊密的夥伴關係，不會因此影響雙方的業務往來。

有網友在PTT發文指出，英特爾代工部門成功挖到GG的顧客，不過不是先進製程而是Intel 16，發哥和英特爾算強強聯合嗎？其他網友則表示「合作16奈米，聯電又要受難了」、「聯電接下來會很慘」、「成熟製程還有大陸一大票產能要開出來」、「這新聞告訴我們，代工仔就是只能看客戶臉色，哪怕是 GG也一樣」、「發哥終究還是背骨仔沒變」、「台灣科技被英特爾擺了幾次道，合作都沒什麼好事」。

歐系外資則分析，以聯發科16奈米訂單分配率來假設，25%給英特爾，對台積電的營收影響是0.5%，聯電是2%，GF是2.4%。分析師則說，聯發科和英特爾合作，該頭痛的不是台積電，國內廠商包括聯電、世界先進等才應該要擔心，很可能成熟製程大單以後都被英特爾搶走。

聯發科開盤股價下跌逾1%，台積電股價一度跌2元，觸及497.5元，聯電則急殺逾3%，最低來到39.2元。