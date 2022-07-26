AV導演圤智雨日前因找來網紅鄧佳華拍攝AV作品《華根初上》而一炮而紅，日前他更在臉書上宣布公開徵選素人男優，只要獲得冠軍就有機會與「台灣最美女優」之稱的孟若羽拍攝肉搏片，吸引不少人踴躍參加。如今徵選結果已在昨（25）日出爐，立刻引起網友關注。

圤智雨日前找來了小哥哥艾理、女星李妍瑾一銅擔任評審，並在網路上公開徵選素人男優，將進行包括「自我介紹+性經驗問答」、「香蕉尺度測量」、「十秒空幹測驗」等三項考驗，而且只能穿著內褲參戰，還是吸引了500多人報名。經過一輪海選後只剩下50多位順利進入決賽，但沒想到最後只有21位男士到場，有3人還在活動開始前就先行離開了。

而許多人半放棄的理由竟有「染疫不能來，但可否參加完在去通報」、「不是必贏的所以不想去」、「要開會無法來」、「來了家庭會鬧革命」、「:我怕我去了其他人不用玩了，所以不來」、「不想刮下面的毛所以放棄」、「冠軍的女優不是自己喜歡的所以不來」、「覺得是內定好的所以不來」等，讓導演圤智雨相當傻眼，直呼「台灣男人出一張嘴的程度果然很高」。

不過，最後還是順利選出前兩名人選，冠軍由外貌老實、身材卻相當精壯的阿碩獲得，第2名則是長相俊俏可愛的饅頭獲得亞軍，圤智雨隨後貼出兩人的照片，表示「今天選出五名汁男，三名男優，第一名的阿碩下個月將開拍首部曲，然後記得五位汁男跟三名冠亞季軍都要去驗性病套餐喔，驗完傳給我私訊才ok喔」。

網友看到後也留言「羨慕」、「阿碩至少比鄧佳華好一千萬倍」、「阿碩漢草不錯哦」、「等我做好充足的心理准備報名下一次」、「右邊的好可愛喔！」成功製造話題。