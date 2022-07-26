昇達科(3491)上半年營收年成長達19%、每股獲利2.18元，毛利率也相較去年同期成長3個百分點，展望全年，昇達科看好5G建置需求之微波/毫米波產品持續增溫，加上低軌衛星，預期下半年營收、獲利將持續增長。

昇達科第二季營收4.77億元，季增加8%、年增加17%，單季毛利率為41.1%，年成長5個百分點，寫下近五年次高，單季EPS 1.47元；累計上半年合併營收9.19億元，年增加19%，每股盈餘2.18元，毛利率為39%，年成長3個百分點。

昇達科上半年營收持續穩定增長，年成長率達19%，而毛利率由上季之36%提升至本季41%，其中，6月更高達47%，毛利率與合併營收雙雙創下單月歷史新高；由獲利成果來看，第二季稅前淨利季成長率達97%，不僅獲利大幅躍增，獲利成果已逼近歷史單季之最高成績。

展望全年，昇達科看好5G建置需求之微波/毫米波產品持續增溫，再加以低軌衛星產業的活絡，預期將有更大動能推升下半年營收與獲利持續性的成長。

昇達科表示，各國積極布建無線通訊基礎建設，上半年已部分反映在營收上，下半年毫米波頻率的5G回傳需求更大，尤其新興市場因幅員廣、固定網路基礎建設落後，使用無線通訊回傳的比例會更高，預期將帶來明顯商機。此外，5G回傳使用毫米波E-band(80 GHz)達到高速頻寬需求將成為主流，昇達科正處於此項產業發展的利基點，且預期到2025年5G行動通訊回傳仍將維持強勁需求，更是提供昇達科未來成長的動能之一。

低軌衛星通訊應用廣泛，昇達科已是多家通訊系統運營商與衛星系統製造業者之直接合格供應商，長期且直接合作開發各項通訊關鍵元件，認證通過的衛星通訊項目已多達20多款，且尚有新項目與下一代產品持續開發中，未來成長性可期。