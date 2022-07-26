寶雅國際(5904)公佈上半年財報，寶雅上半年稅後盈餘為7.9億元，年減11.1%，每股盈餘為7.84元，公司董事會決議7月20日為除息交易日，配發每股現金股息11元。

寶雅今年第2季合併營收為43.72億元，年增15.25%，單季合併毛利率為40.33%，年減2.7個百分點，稅後盈餘為2.86億元，年增0.77%，單季每股盈餘為2.84元；累計上半年合併營收為90.9億元，年增6.7%，營業毛利為37.9億元，合併毛利率為41.8%，年減2.11個百分點，營業淨利為10.2億元，營業利益率11.2%，稅後盈餘7.9億元，年減11.1%，每股純益7.84元。

截至6月底為止，全國共有294間寶雅、37間寶家。

寶雅國際表示，公司將持續展店，預計對公司帶來正面貢獻；同時寶雅國際將持續加速數位布局，包括持續推廣POYA PAY行動支付、POYA BUY寶雅線上買，藉由產品組合優化以及完整數位布局提升消費者體驗。

寶雅董事會亦決議7月20日為除息交易日，每股配息11元，配發現金股息共計11.09億元，最後過戶日為7月21日，停止過戶期間為7月22日到7月26日，除息基準日為7月26日。