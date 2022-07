聯合國今天表示,海地首都太子港(Port-au-Prince)本月至少有471人在幫派間激烈衝突中喪命、受傷或失蹤。

法新社報導,聯合國就太子港貧民區太陽城(Cite Soleil)7月8日到17日的暴力死亡人數透過聲明表示:「也傳出針對女孩、女性的嚴重性暴力以及幫派招募男孩事件。」聲明並未具體說明遭殺害的人數。

聲明指出,約有3000人逃離家園,其中包括數以百計無人陪伴的孩童,且至少有140所房屋被摧毀。

聯合國駐海地人道協調員李察遜(Ulrika Richardson)在聲明中說:「由於貧窮、缺乏包括維安在內的基本服務,加上近來暴力事件激增,太陽城的人道需求極大且不斷增長。」

李察遜補充表示,雖然聯合國機構在太陽城提供援助,但「必須為這個標誌性群體的中長期發展找到更永續且整體的辦法」。

逍遙法外的海地幫派已將勢力擴展到首都太子港的貧民窟外,進行一連串綁架行動。

根據「人權分析及研究中心」(Center for Analysis and Research in Human Rights)公布的報告,今年6月發生至少155起綁架事件,5月則發生118起。

海地總理亨利(Ariel Henry)尚未對本月初肆虐太陽城的暴力事件發表評論。

海地深陷2016年選舉引發的政治危機,去年7月7日前總統摩依士(Jovenel Moise)在官邸遇刺一事讓情況更加惡化。(譯者:李佩珊/核稿:張曉雯)1110726