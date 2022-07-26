日本男子加藤智大2008年在東京秋葉原持刀殺害7人，被判處死刑。日本媒體報導，他今天已被處決。

日本法務省尚未證實日本放送協會（NHK）等媒體的相關報導。

加藤智大2008年6月8日先駕駛貨車衝向人群，接著持刀殺人，造成7人喪命，10人受傷。