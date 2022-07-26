2008秋葉原隨機殺害7人 日媒：加藤智大已被處決 09:582022/07/26 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 加藤智大2008年在東京秋葉原進行隨機殺人。（圖/ 美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本男子加藤智大2008年在東京秋葉原持刀殺害7人，被判處死刑。日本媒體報導，他今天已被處決。 日本法務省尚未證實日本放送協會（NHK）等媒體的相關報導。 加藤智大2008年6月8日先駕駛貨車衝向人群，接著持刀殺人，造成7人喪命，10人受傷。 暨大外文接軌國際 強化多元競爭力 壽險業半年蒸發逾兆 金融風暴恐成形 日商進駐大陸數量 十年新低 #智大 #7人 #加藤 #秋葉原 #殺害 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 林智堅2大爭議纏身！港媒驚爆：竟旺了「他」的政治路 07:302022/07/26 政治 今3地午後雷雨！這天起全台變天 連3天大雨 08:002022/07/26 生活 如興財務爆雷 最大股東竟是國發會 15億納稅錢恐沒了 09:442022/07/26 財經 韓德生險勝菜鳥 2奪大滿貫后座 04:102022/07/26 運動天地 葉匡時摔車了！驚人傷勢照曝光 6000網友集氣 藍營大暴動 07:492022/07/26 政治 划龍舟跨過黑水溝 77人團隊挑戰台灣史上第一次 08:532022/07/26 生活 一青妙任親善大使 推廣台南觀光 04:102022/07/26 地方新聞 民進黨公然干預台大學術審查 04:102022/07/26 政治要聞 頭條揭密》裴洛西訪台風波：前墨西哥大使爆一秘辛 04:242022/07/26 政治 元智大學 將成立企業書院 04:102022/07/26 投資理財 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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