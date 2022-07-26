民進黨桃園市長參選人林智堅新竹市長任內重要政績之一的新竹棒球場，近期爆出許多疏失，退將于北辰對此表示，由於桃園人喜歡看棒球，新竹棒球場一事會被桃園人拿來比較，同時國民黨桃園市議員參選人凌濤，與市長參選人張善政合拍競選照時帶了棒球手套，現場引起的迴響超過其他在場拿著論文的候選人，因此棒球場一事對林智堅傷害非常大。

于北辰昨（25日）在政論節目《新聞面對面》首先重申「論文門對桃園影響不大」的論點，也提到林智堅24日向台大與中華大學道歉是對的，但沒想到隨即爆出了新竹棒球場一案，「不得了，大事出來了！」他直言棒球場一案在桃園的影響比論文門大，因為桃園人喜歡看棒球。

于北辰指出，只要桃園青埔棒球場有辦活動「擠都擠不進去！」也表示自己曾質疑「桃園有那麼多人嗎？」後來發現街坊鄰居都去看棒球了，大家覺得青埔棒球場是個驕傲，也認為幫自己都市的球隊加油「是件很爽的事情」，每個看完球賽回家的球迷「都頭戴球隊球帽，拿著加油棒的物品」，因此于表示「桃園人喜歡看棒球，喜歡這種戶外活動」。

圖為桃園棒球場2013年舉辦亞洲職棒大賽盛況。（本報資料照 / 黃世麒攝）

因此于北辰提到，新竹棒球場一事會讓桃園人覺得「怎麼會這樣？」，同時也會拿兩者做比較，他指，桃園的球迷們會認為棒球場「不能讓球員受傷」，但這次新竹棒球場居然讓球員受傷。于也提到，球場草皮裡有碎石是一件非常可怕的事情，「那叫做殺手！林智堅9年前也罵過」，但沒想到現在林精心經營的球場「居然跟他當時罵得一模一樣！」

于北辰狠批林智堅，負責任不是嘴巴說說而已，「負責任是你早就該做好，沒做好就不應該開賽」，若出事了才負責，那叫做「消毒滅火」；同時于北辰也直言，這次事件對林智堅傷害非常大，他指出近日有國民黨桃園市議員參選人帶了自己的論文與張善政合拍競選照，「那個沒甚麼感覺」，但當有人帶了棒球手套時全場鼓掌，「所以你就知道大家對球場跟論文哪個重視」。