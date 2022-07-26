撼訊科技（6150）繼近年陸續與臺科大、臺師大、臺東大學等大學進行產學合作，投入研發FPGA相關技術與應用後，再進一步向下扎根，攜手臺北市教育局於木柵高工建置「臺北市FPGA可程式化電路應用技術教學中心」，培育高中職數位邏輯設計人才。

三方於7月25日簽署合作備忘錄及舉行技術教學中心揭牌儀式，合作項目包含「開設FPGA可程式化電路應用技術課程」、「共同規劃校本技術課程」、「提供設備採購優惠專案」、「加強產學交流合作」、「協助提升教師教學能力」等。

撼訊科技總經理陳劍威表示，撼訊除了生產以超微AMD為主的高階專業顯示卡外，同時也是FPGA（Field Programmable Gate Array，現場可程式化邏輯閘陣列）大廠Xilinx（賽靈思）的合作夥伴，FPGA是現代積體電路設計驗證的技術主流，其優點為內部邏輯可被設計者反覆修改，調整相關電路設計，除錯成本成本較低且可快速完成成品，近年來更進一步廣泛應用於各項運算加速領域，是十分具有發展潛力的產品。

他表示，撼訊已與臺科大、臺師大、臺東大學等大學進行產學合作，未來也將協助於木柵高工設置之「FPGA可程式化電路應用技術教學中心」，引進產業最新技術及大學資源，並辦理寒暑假教師增能研習、舉辦產業相關學生競賽及與本市教師共同設計符應產業趨勢之課程等。

北市於近四年間積極推動各項創新產學合作計畫，迄今已設置包括「自動化技術訓練中心」、「節能技術教學中心」、「電動車技術教學中心」、「車輛技術教學中心」、「IoT 智慧物聯網技術教學中心」、「工業機器人技術教學中心」及「FPGA可程式化電路應用技術教學中心」等七間技術教學中心。

後續北市亦將持續媒合技術型高中與優質產業結盟發展產學合作平臺、創造學生產業實習機會、善用多元師資與科技校院合作開設特色課程等，強化產業與學校間的產學合作，縮短學用落差，提升學生就業的能力，符應產業需求，並透過產官學三方推動「契合式人才培育政策」，共同規劃課程和實習實作，培育符合產業界需求之人才。

此回由撼訊與北市教育局合作設立的「FPGA可程式化電路應用技術教學中心」，將於今年年8月1～3日辦理為期3天的教師增能研習，研習主題為「PYNQ FPGA開發」，由撼訊邀請臺東大學資工系教授黃駿賢擔任講師，帶領教師實務操作理解PYNQ的原理及應用，有意願參與的教師可至「臺北市教師在職研習網」（http://insc.tp.edu.tw）報名。