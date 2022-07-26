俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）25日宣布，自27日開始，透過「北溪天然氣1號管線」（Nord Stream 1）輸往德國的天然氣總量將再砍半至20%。

俄羅斯總統普丁上周才警告，有可能進一步減供輸往德國的天然氣，俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）昨（25）日宣布，自27日開始，透過「北溪天然氣1號管線」（Nord Stream 1）輸往德國的天然氣總量將再砍半至20%，聲稱其中一座渦輪機出現問題，不過德國隨即打臉說，沒看到技術問題。

綜合路透和《紐約時報》（New York Times）報導，俄羅斯天然氣工業公司周一宣布，自格林威治標準時間27日清晨4時起，透過北溪1號管線輸往德國的天然氣運輸量將砍半至總量的20%，也就是從每日約供應6000萬立方公尺降至3300萬立方公尺。

俄羅斯天然氣工業公司聲稱，壓縮站內其中一座德國西門子能源（Siemens Energy）的渦輪機出現問題，在第三方監管機構指示下停止運作，因此影響輸氣量。

德國經濟部隨即發布聲明反擊說，沒看到任何需要減供的技術原因，指出只是俄羅斯懲罰歐洲反對烏克蘭戰爭的另一手段。

值得注意的是，俄羅斯總統普丁上周才警告，如果目前正在運作的2座天然氣渦輪機中的其中一座沒有盡快更換，北溪1號供應的天然氣將減半，恐降至總產能的1／5。

專家指出，俄羅斯天然氣工業公司的舉動，與普丁打算將俄羅斯能源出口作為懲罰、分裂歐洲國家的手段不謀而合。比利時智庫布魯塞爾歐洲暨全球經濟研究所（Bruegel）分析師塔格利亞皮特拉（Simone Tagliapietra）指出，不應該對俄羅斯天然氣工業公司的聲明感到意外，他說俄羅斯在玩戰略遊戲，如此一來，就能操縱市場，放大地緣政治影響力。

俄羅斯從6月中就開始降低北溪1號的輸氣量，降至總量的40%。