【李琹氣象報報】太平洋高壓減弱 晴時多雲.高溫32-35度仍熱│中視晨間氣象 20220726

要變天了！氣象專家彭啟明指出，西太平洋總算有些低壓擾動發展中，天氣風險天氣分析師吳聖宇表示，台灣周日至下周三天氣好壞就要看低壓發展決定，若發展得越強，甚至達到熱帶性低氣壓或颱風規模，一旦向西靠過來，對台灣天氣影響頗大。

吳聖宇在臉書表示，台灣附近的太平洋高壓中心將逐漸北抬並減弱，目前在日本南方、台灣東方海面的大範圍東風波低壓帶，是後續觀察重點。周五、周六（29、30日）東風波動內的低壓環流逐漸建立，台灣風向進一步轉為東北到偏北風的趨勢，迎風面北部、東北部、東部可能有機會慢慢出現一些海面上移入的水氣，帶來降雨，低壓環流建立越明顯，海面移入的水氣就會越多，降雨越明顯；有午後雷雨發展，中部、南部山區一帶留意局部大雷雨，整體天氣不穩定。

吳聖宇提醒，周日到下周三（31日至7月3日）的天氣好壞，要看台灣東方海面東風波動內低壓環流的發展及移動情況而定，如果低壓發展越明顯、強度越強，甚至達到熱帶性低氣壓或颱風的規模，那麼一旦向西靠近過來，對台灣天氣的影響就會頗大。

吳聖宇表示，接下來模式預報，對於這個未來可能醞釀發展的低壓環流，會有怎麼樣的變化很值得觀察。氣象達人彭啟明也指出，從今天開始有零星午後雷陣雨出現，西太平洋總算有些低壓擾動發展中，離台灣還遠，不用太早擔心。