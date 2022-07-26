文／姜雅馨

《來吧！營業中》播出後受到觀眾矚目，不僅是國內史上首創以經營餐廳為主軸的綜藝實境節目，在Netflix台灣節目排行榜榜單更是奪下六週冠軍，關注度更勝許多影集，成員們彼此的火花讓每集播出後造成網路熱烈迴響。16日因傳出製作單位好看娛樂和監製單位TVBS理念不合，導致《來吧！營業中》第二季正式拆夥，新陣容卡司也跟著消息曝光。

《來吧！營業中》確定拆夥！《嗨！營業中》將邀浩子加入

據《鏡週刊》報導，《來吧！營業中》結束7月底在墾丁最後一集的錄製後，好看娛樂將另起爐灶，製作新節目《嗨！營業中》，除了保留庹宗康、炎亞綸、姚元浩、鬼鬼（吳映潔）及先前擔任小幫手的李玖哲作為成員外，也預計邀請獲得第55屆金鐘獎綜藝節目主持人的浩子（謝炘昊）加入。

《來吧！營業中》曾爆選角爭執！第二季有意邀修杰楷擔任大廚

早在籌備《來吧！營業中》第一季節目時，就有工作人員透露節目組曾因老屋人選僵持不下，後來好看娛樂力薦擁有《食尚玩家》主持經驗的藝人浩子、莎莎，不過TVBS考量楊銘威曾經營自家餐廳「杭州小籠湯包」餐館的經驗，好看娛樂才忍痛放棄原先人選，讓楊銘威成為老屋一員。

TVBS目前也確定會繼續錄製《來吧！營業中》第二季，班底現在僅剩二廚楊銘威，節目組也有意邀請修杰楷擔任大廚，預計找齊人選後最快於9月開錄，但顏佑庭確認兩個節目都不會回去。

《來吧！營業中》分家聲量衝破2千筆！顏佑庭確定不參加2節目錄製

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統中也可見《來吧！營業中》近一個月聲量趨勢，在7月16日因爲《來吧！營業中》好看娛樂與TVBS因為節目品質、藝人財務分潤、餐點商品化疑慮等問題，加上顏佑庭確定退出《來吧！營業中》後續錄製，也讓當日網路聲量衝到2,658筆高峰，未來觀眾也可收看《來吧！營業中》第二季與《嗨！營業中》兩個經營餐廳的不同實境節目。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年06月25日至2022年07月24日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『《來吧！營業中》』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。