投資人即將迎來聯準會的升息決議，以及數家重量級成長股上季營運表現的成績單，周一美股主要指數陷入拉鋸，終場漲跌互見，道瓊指數小漲，標普500指數幾近收平，Snap丟出的震撼彈威力猶存，以科技股為主的那斯達克指數小跌作收。

台股ADR以聯電表現最弱，終場下跌2.97%。台積電ADR接近收平。

本周為7月交易的最後一周，也可說是今年夏季最重要的超級周，聯準會利率決議和美國第二季國內生產毛額（GDP）數據即將揭曉，近三分之一標普500指數成分股也將在本周發布財報，包括蘋果、Alphabet和微軟等各領域龍頭。

聯準會料將在周三為期兩天的貨幣政策會議結束後宣布升息75個基點。主席鮑爾在升息決議發布後的發言成為關鍵所在，部分投資人擔心美國央行的激進升息可能導致經濟陷入衰退。

美股主要指數本周可望收高，為4周以來第3周上漲。標普500指數在跌入熊市後力拚收復失土，目前較2022年觸及的低點反彈9%。

在近來這一波強勁反彈帶動下，華爾街三大指數可望在7月創下今年以來最大單月漲幅。

★主要指數

道瓊指數漲90.75點或0.28%，收31,990.04點。

那斯達克指數跌51.45點或0.43%，收11,782.67點。

標普500指數漲5.21點或0.13%，收3,966.84點。

費城半導體指數跌17.38點或0.61%，收2,825.03點。

★消息

因為感染新冠病毒仍在隔離中的美國總統拜登周一在一場線上經濟會議上表示，他希望本周能與習近平通話。拜登並表示目前身體狀況良好，預計於本周結束隔離並重返正常公務。

美國總統拜登與洛克希德·馬丁、美敦力（Medtronic）、康明斯（Cummins）等產業巨頭高層與工會領袖舉行視訊會議，以尋求業界支持華府推動的半導體資助法案。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，根據在伊斯坦堡簽署的協議，烏克蘭已準備好開始從黑海出口糧食。

穆迪下修美國今明兩年經濟成長預測，最新預估美國今年實質GDP成長2.1%、明年成長1.3%，以及預估明年美國失業率將從目前3.6%升至略高於4%。穆迪並表示美國經濟成長將大幅放緩，但應可避免陷入衰退。

美國10年期指標公債殖利率尾盤報2.8105%，較上周五尾盤的2.781%上揚。2期美國公債殖利率尾盤報3.0266%，較上周五的2.991%下滑。兩長短期債息曲線仍然呈現「倒掛」，這個顯示經濟可能陷入衰退的信號已經持續逾兩周。

市場觀望聯準會決議，美元連跌第3天，周一尾盤跌0.244%，報106.42。

受美元回落提振，周一原油價格反彈，美國期油收漲2.11%，報至每桶96.70美元，布蘭特期油漲1.89%，收在每桶105.15美元。