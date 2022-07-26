★分析

JonesTrading首席市場策略師Michael O'Rourke表示，現在我們就是處於「以不變應萬變」的模式。在財報出爐前，市場的風險偏好可能有些降溫。由於利率也有些升高，如銀行等部分價值型股票受到提振。

LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby表示，對市場來說，這是一個關鍵的財報季，尤其是當那斯達克指數最近正試圖走高。

CFRA Research首席投資策略師Sam Stovall表示，投資人可能認為周四公布GDP報告將顯示連續2季的負成長，這是衰退的非官方信號。雖然聯準會可能在周三宣布升息75個基點，但他們對於進一步升息可能釋出較為溫和的基調。我們認為短期內這種反轉行情將繼續。

有「末日博士」之稱的紐約大學經濟學家魯賓尼在接受媒體訪問時提出警告，他表示美國經濟將陷入「深度」衰退，並稱那些主張溫和衰退的預測為「妄想」，包括利率升高、沉重的債務負擔等諸多因素將令美國陷入嚴重衰退，情況甚至可能比1970年代的經濟危機和2008年的金融海嘯更慘。

Sanctuary Wealth投資長兼投資組合經理Jeff Kilburg表示，有時你必須略過市場情緒，將焦點放在技術面，上周標普500指數站上50日移動均線，因此其底部應該在3,600點。在標普500指數從低點反彈7%之前，市場充斥太多情緒，有關於通膨高峰、CPI、悲觀情緒、摩根士丹利和美國銀行調降預測，每個人都下修年底目標，但是當許多人聽從一方的說法時，市場就會走向另一方。

★類股

標普500指數11大類股漲多跌少，僅非必需消費類股（跌0.85%）、科技股（跌0.61%）和通訊服務類股（跌0.28%）收黑。

標普能源股指數大漲3.71%，表現最佳，其次為公用事業股漲1.26%。

由中概股組成的金龍中國指數勁揚1.39%。

★重磅股

重量級科技股全跌，蘋果跌0.74%，微軟跌0.59%，亞馬遜跌1.05%，Alphabet跌0.36%，特斯拉跌1.40%，Meta跌1.55%，網飛跌0.88%。

在道瓊指數成分股方面，雪佛龍漲2.98%，漲幅最大，其次為旅行家集團（Travelers）漲2.28%。Salesforce跌2.84%，跌幅最大，其次為麥當勞跌1.42%。

主要晶片股全跌。英特爾跌0.10%，高通跌0.29%，德州儀器跌0.43%，恩智浦跌0.58%，超微跌0.64%，應用材料跌0.66%，輝達跌1.70%，美光跌1.86%。

★焦點股

特斯拉收跌1.4%，結束連漲8日的升勢。該電動車大廠周一向美國證券交易委員會申報今年上半年其持有的比特幣減值損失達1.7億美元。上周特斯拉在財報中揭露第二季賣出價值9.36億美元的比特幣，在上海封城關廠的情勢不明之際，提高公司的現金流動性。

蘋果收跌0.74%．在即將發表iPhone 14系列手機之前，蘋果在中國罕見祭出促銷活動，包括iPhone 13系列、iPhone 12/12 mini、AirPods Pro、iPhone SE第三代與Apple Watch SE、AirPods等多項產品都提供優惠折扣和免息分期付款。

全球最大金礦公司紐蒙特（Newmont Corporation）股價重挫13.23%，收在44.59美元。受金價下跌和成本上漲影響，該公司上季淨利較去年同期銳減近41%，表現意外疲弱。

英特爾收跌0.10%，為39.16美元。英特爾宣布與台積電的第三大客戶聯發科達成代工協議，將以「Intel 16」製程為聯發科生產多款晶片。

猴痘概念股齊揚，SIGA Technologies飆漲29%，Chimerix漲10.87%，Emergent BioSolutions漲6.27%，上周六世衛組織（WHO）宣布猴痘疫情列為「國際關注公衛緊急事件」。

★台股ADR

台積電ADR跌0.02%，收86.30美元，換算台股價格為516.21元。

聯電ADR跌2.97%，收6.87美元，換算台股價格為41.09元。

日月光ADR漲0.18%，收5.67美元，換算台股價格為84.79元。

中華電信ADR漲0.78%，收39.84美元，換算台股價格為119.15元。