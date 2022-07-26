美國國防承包商諾斯羅普格魯曼公司（Northrop Grumman）最近說， AGM-88G 先進反輻射增程飛彈 (AARGM-ER) 已完成第3次實彈測試。

美國海軍順利從一架F/A-18 「超級大黃蜂」（Super Hornet）上發射了這款飛彈，而測試地點在加州海岸附近的慕古角海域（Point Mugu Sea Range） 。透過雷達波偵測系統，該導彈成功偵測到陸基威脅，並與該系統接戰。

AARGM-ER提升了現有最先進的AARGM傳感器、電子設備和數位軟體，並搭載了全新的高性能飛行載台，能提供更遠的射程、全新的推進系統和先進的彈頭，將能對雷達系統、防空雷達造成更大的威脅。

「諾斯羅普格魯曼公司將致力準時向美國海軍提供AARGM-ER的能力，以滿足關鍵的作戰需求，」該司總裁彼得里申（Mary Petryszyn）說， 「我們了解需求，作為導彈業領袖，我們具備領袖的經驗和專業知識可以加速交付這的關鍵武器資產。」

自2021年9月獲得少量生產的授權合約以來(authorization for Low-Rate Initial Production, LRIP)，該司正要提供該導彈，以建構先期戰力，根據合約內容，接下來將繼續擴增海軍備彈庫存，現階段AARGM-ER正將整合至海軍F/A-18E/F 「超級大黃蜂」和EA-18G「咆哮者」（Growler）及 F-35上，可望提升防空系統壓制的戰力。