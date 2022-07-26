國際品牌Levi’s、GAP牛仔褲代工大廠如興爆出重大財務危機，經營團隊昨（25日）晚召開重大訊息記者會坦言，公司已經沒有可動用資金，接下來將與金融機構協商資金提供、還款事宜，證交所也將如興打入全額交割。事實上，國發會曾在5年前砸下近15億，以每股18.6元認購如興現增股，成為如興最大股東，持股將近1成，沒想到如興股價腰斬再腰斬，目前只剩下4元左右，這也代表國發基金帳面虧損至少11億。

2017年，如興130.2億現金增資案，國發會透過「產業創新轉型基金」認購其中的14.88億，如興也是產業創新轉型基金投資的第一間廠商，有了政府進場的強力拉抬，如興透過民間募資，順利完成超過百億的增資案。

當時國發會看好如興可以藉此機會擴大經營規模，甚至成為全球第一大牛仔褲製造商。沒想到，如興隔年就爆出弊案，前負責人陳仕修因涉嫌特別背信等罪行被起訴，身上有多件刑、民事官司。

不僅如此，如興在公司營運上也未能達到先前設下的目標，甚至出現每況愈下的情形，從2015年開始，如興已經連續虧損7年，去年EPS每股虧損2.31元，今年更慘，第一季EPS每股已虧1.05元。

營運狀況不佳，如興股價也出現重挫，過去最高價曾觸及28.25元，如今只剩下4.40元，暴跌超過84%，代表國發基金持有如興的股份，若以當初18.6元計算，帳面虧損恐怕已經超過11億，這筆金額由全民買單。

針對如興目前的經營難關，新任董座兼總經理翁紹華坦言，公司已面臨無資金可用的重大財務困境，新的經營團隊正與融資授信金融機構協商後續資金提供、還款的事宜，希望金融機構能支持，度過這次難關。