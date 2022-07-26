淨宗導師淨空老和尚於今天凌晨2點安祥圓寂，臉書「淨空老法師專集網」貼出公告，「諸位同修慈安，我們尊敬的淨宗導師，上淨下空老和尚，於台北時間7月26日凌晨兩點安祥圓寂生西，享壽96歲。」
「淨空老法師專集網」也開設線上助念直播，禮請四眾同修念佛迴向，阿彌陀佛。其實去年曾傳出淨空老法師示寂的消息，當時淨空老法師就透過弟子預言即將要走，「你們要是想我，念佛就可以了」。
淨空老法師以專弘淨土為主，長年在電視弘法，信眾滿天下，曾受邀聯合國教科文組織協助推動宗教團結與世界和平，並在2005年獲得澳大利亞最高榮譽騎士勳章。
根據華藏淨空弘化網，淨空老法師，法名覺淨，字淨空。1927年生於安徽省廬江縣金牛鎮，俗名徐業鴻。生平愛好博覽群書，於基督教、伊斯蘭教、猶太教等各宗教教義均有涉獵。1949年旅居台灣，1952年起，先後追隨一代大哲方東美教授、藏傳高僧章嘉呼圖克圖，及儒佛大家李炳南老居士，學習哲學、佛法與傳統文化13年。
1959年於台北圓山臨濟寺剃度，隔日即開始於十普寺三藏學院講經，隨後便在台灣各地弘揚經教，先後講述《楞嚴經》、《地藏菩薩本願經》、《大方廣佛華嚴經》、《金剛經》、《仁王護國般若經》…等數十部佛教典籍，最後專心致力弘揚淨土法門之《無量壽經》。
淨空老法師善用影音、電視及網路，因此經常能在電視第四台看到淨空老法師講經的身影，法音流傳無遠弗屆。
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