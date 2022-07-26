國民黨立委李貴敏。（圖／取自李貴敏臉書）

民進黨桃園市長參選人林智堅，先前爆出論文抄襲疑雲，近日又因新竹市棒球場花了12億整修卻品質低下遭轟，林在23日在臉書向球迷球員們致歉。國民黨立委李貴敏表示，蔡政府只知花錢大內宣，但真相一被拆穿，不管怎麼造神虛假人氣皆成泡影；民進黨台北市長參選人陳時中過去埋下太多未爆彈，包括3+11缺口和疫苗採購爭議，國王新衣也終有被揭開的一天。

李貴敏昨日（25）在臉書發文表示，新竹棒球場負評如潮，明明花費12億公帑，但不僅場地破爛、品質差，職棒明星更一個接一個受傷，職棒聯盟也火速決定延賽。市府重建不到位，只知花錢大內宣，竟然還沒驗收就開打，如今真相一經揭發，豈不荒唐可笑？

李貴敏直言，政治人物就算造神，找網軍、網紅當啦啦隊一路鼓掌，但不適任就是不適任，靠大內宣堆出來的虛假人氣只要經事實檢驗，國王新衣終究有被揭開的一天。這就讓她想起陳時中「經得起檢驗嗎？」陳靠著大批鼓掌部隊，割台灣防疫成就的稻尾，結果3+11缺口引爆本土疫情，陳卻只知把責任推給萬華人民，至今3+11真相仍不明；擁有幾乎無限量的預算，疫苗採購卻頻爆爭議，讓民間單位不得不跳出來幫忙。

李貴敏認為，林智堅爭議反映出陳時中後續也將有未爆彈，因為新竹市棒球場標案出包，讓人想起陳在下台前也出現了黑心快篩案，這些問題以及政治與行政責任，陳在落跑前沒弄清楚也沒向全民道歉，萬一未來陳時中真入主台北市，「這麼這麼多標案，是不是會放任類似問題不斷發生？」