紡織股如興昨日召開重訊，新任董事長暨總經理翁紹華表示經連日清查後，發現該公司已陷入重大財務困難、幾無可動支現金之困境。值得注意的是，如興公司前負責人陳仕修官司纏身，2018年因涉嫌特別背信等罪行被起訴，並找張水江接任，如興日前又宣布偉豪投資公司在2月24日改派法人董事代表，由翁紹華取代張水江，公司經歷人事大地震，如今又驚爆財務危機，自明(27日)起將被打入全額交割股。

根據鏡週刊報導，今年55歲的陳仕修出身華爾街投資銀行，善用財務槓桿操作、以小搏大，在併購圈以高槓桿操作聞名。而他的行事作風一直很有爭議，被控在2015年的玖地併購案中，使用詐術違法增資130.2億元，並造成如興損失3.7億餘元。

2018年如興再爆弊案，陳仕修因涉嫌特別背信等罪行被起訴，去年11月，他辭去如興董事長，前往美國避風頭。報導指出，今年以來陳仕修都以健康、疫情等因素未返國出庭，委任律師也稱聯絡不到人，承辦法官揚言「再不到庭就拘提」，7月底恐被通緝。

昨爆出重大財務危機的牛仔褲代工大廠如興，明天被打入全額交割，今天開盤股價就落入跌停鎖死，排隊掛賣張數超過5.7萬張。