藝人陶晶瑩2005年與男星李李仁結婚，婚後育有一雙子女「荳荳」及「小龍」，今年滿15歲的荳荳，早前已赴美上學，讓始終陪伴孩子成長的陶子夫妻超捨不得，除了繼續用愛守護兒子外，也打起精神試著享受老夫老妻生活，陶晶瑩昨天(7/25)上傳了一則遛狗短片，透露帶愛犬散步時都會特別提防，萬萬沒想到是老公李李仁出事，慘被挑上硬騎。

陶晶瑩與李李仁去年7月疫情仍嚴重時，全家飛了一趟美國，為女兒荳荳到當地操辦上學、生活事宜，之後12月又飛了一趟去陪女兒過新年假期，坦言孩子在當地上學適應得很好，反倒是夫妻倆在台灣得適應跟女兒分離的惆悵、學習放手，「重新鼓起勇氣面對沒有她的每一天」。

如今無論荳荳還是陶晶瑩夫妻都習慣了目前的生活模式，陶晶瑩不時會分享生活點滴，跟李李仁在日常經歷不少有趣的事情，昨天她在臉書分享了一則短片，是帶著家裡的黑色柴犬「偶膩」出去散步，透露因為愛犬月經來，所以散步時他們都特別提防公狗接近，沒想到百密一疏，還是出事了！

陶晶瑩透露愛犬歐膩散步沒被騷擾，但遭殃的是老公李李仁，「社區裡最巨大的公狗出現了！竟然挑上的是彪哥李李仁！」，影片中，一隻大型白色公狗無視身旁兩隻母狗，直接撲向李李仁，讓陶晶瑩當場大笑：「誰敢騎彪哥？只有牠敢騎彪哥！」，李李仁則一邊試著掙脫一邊大喊：「「我是男的！我是男的啦！」，畫面混亂而逗趣，陶子則笑老公也有今天，封他是「行走的荷爾蒙」。