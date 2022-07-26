F.I.R.的團員阿沁（黃漢青）和老婆花花（李汶靜）結婚7年，育有兩女，本月中花花證實跟大女兒花苞確診，坦言發現自己傳染給大女兒後很崩潰，但全家人還是打起精神對抗病魔。近日花花透露生病後就自動自發改掉愛吃垃圾食物的習慣，喜歡的飲料也從鮮奶茶變成蘋果汁，也許是攝取足夠多維他命C，讓她康復後完全沒有外界稱為「長新冠」的後遺症，提供給大家參考。

花花本月中宣布確診，發現生病後她便第一時間把自己關在房間內，自主隔離，就是怕傳給家人，沒想到抵抗力比較弱的大女兒還是因此染病，讓當媽的花花直言崩潰，但下一秒就振作好好面對，「多休息喝水、補充維他命C、鋅、維他命D，備齊了清冠一號跟各種營養品，相信身體可以打敗病毒」。

阿沁跟花花育有2女。（圖／翻攝自Flora＊花花臉書）

近日花花宣布痊癒，她表示患病後發現身體出現了離奇變化，因為她以前很愛吃垃圾食物、喝奶茶，以前飯可以不吃，但一定要喝飲料，喝到母親都抗議，稱她這種習慣不健康，沒想到生病後喝鮮奶茶竟會開始反胃，於是她便改了飲食習慣，「這次全家確診，我是唯一一顆西藥都沒吃的人，發燒的時候代表身體在對抗病毒，我就狂喝水&蘋果汁，跟自己說靠意志力撐過去！」

花花透露自己確診後的身體變化。（圖／翻攝自Flora＊花花臉書）

花花也進一步解釋說，她的做法不見得適合每個人，若有網友生病真的很不舒服，還是要聽醫生的話按時服藥，她是因為從小到大太常生病，了解自己的意志力和身體，才會選用這種方式，結果她成為全家最快好，「而且完全沒有後遺症」的人，其他人還有點咳嗽、胸悶、精神不好的情況，因此她決定從即日起要讓全家養成天天喝蘋果汁的習慣，希望大家都可以早日平安康復。