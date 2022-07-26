韓國第2季經濟成長並未受當地央行持續升息，以及出口表現欠佳負面影響，反而在民間消費強勁帶動下，無論是年增率還是季增率，都繳出一張亮麗成績單。

韓國央行26日表示，當地4到6月GDP季增0.7%，高於首季0.6%，也比外界預估0.4%要大。從2020下半年開始，韓GDP季增率就連8個月上升，期間最高達2.2%，最低也有0.3%。

若以年增率來看，這個亞洲第4大經濟體第2季年增2.9%，也高於預估值2.5%，但稍低於第1季3%。自2021年以來，韓GDP年增率已連6個月上揚，其中最高衝到6%，最低則為1.9%。

專家學者認為，現在看到韓國上季GDP竟然還能上漲，當地央行若想再使用升息方式來打壓通膨，日後實施起來應可比較沒忌憚。

韓國央行在7月中時，就史無前例一次大升兩碼，也引起市場不少譁然。

Hana金融投資公司認為，韓國通膨屢創新高，加上國際情勢欠佳出口趨緩，如此一來當地GDP上升力道勢必受影響。不過，韓國上季GDP意外成長，也給央行未來利率決議吃了一顆定心丸。

從2021年8月迄今，韓國利率已從創紀錄低的0.5%，陸續增加1.75%至2.25%。外界預估，韓國利率到2022年底時，有機會上看2.75%，也就是還有兩碼升息空間。8月25日，是韓國央行表訂下次的利率決策會議。

韓國政府在4月開始大幅鬆綁社交禁令，民間消費也從首季減少0.5%後，一舉躍升至上季3%，並創1年新高。另外，在5月初新任總統尹錫悅剛上任，韓國國會就通過一筆62兆韓元，約473.3億美元追加預算後，政府支出增加也是拉抬當地上季GDP的主因之一。

不過，中國大陸經濟成長趨緩，俄烏戰事影響，以及各國紛紛祭出緊縮政策，導致韓國出口以及韓企投資明顯減少許多。韓國第2季出口季減3.1%，創兩年來最大減幅。另外，在首季下降3.9%之後，上季又減1%，韓企資本支出已是連續4季下滑。