消息面：

1.美國總統拜登與洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）、美敦力（Medtronic）、康明斯（Cummins）等產業巨頭高層與工會領袖舉行視訊會議，以尋求業界支持華府推動的半導體資助法案。洛克希德·馬丁執行長James Taiclet向拜登表示，半導體短缺屬於國安問題，將影響軍防設備生產。美國參議院多數黨領袖舒默表示，如果參議院周一通過快速議事程序，最快晶片法可在周二或周三交付全院表決。

2.烏克蘭總統澤倫斯基表示，根據在伊斯坦堡簽署的協議，烏克蘭已準備好從黑海出口糧食。烏克蘭基礎設施部長Oleksandr Kubrakov表示，預計本周將恢復從黑海港口出口糧食，每月農產品出口量估將達到300萬公噸，可望為烏克蘭挹注10億美元收入。聯合國秘書長發言人表示，裝載烏克蘭穀物的第一批貨輪預計將在數日內從黑海啟程。

3.穆迪下修美國今明兩年經濟成長預測，最新預估美國今年實質GDP成長2.1%、明年成長1.3%，以及預估明年美國失業率將從目前3.6%升至略高於4%。穆迪並表示美國經濟成長將大幅放緩，但應可避免陷入衰退。

4.路透報導，美國能源部擬對通用汽車和南韓LG Energy Solutions共同設立的鋰電池廠Ultium Cells LLC提供25億美元貸款。此前曾獲得美國能源部資金的企業包括特斯拉、福特和日產。

5.美國10年期指標公債殖利率尾盤報2.8105%，較上周五尾盤的2.781%上揚。2期美國公債殖利率尾盤報3.0266%，較上周五的2.991%下滑。兩長短期債息曲線仍然呈現「倒掛」，這個顯示經濟可能陷入衰退的信號已經持續逾兩周。

6.市場觀望聯準會決議，美元連跌第3天，周一尾盤跌0.244%，報106.42。分析師表示，聯準會應會宣布升息75個基點，以及周四公布的美國第二季國內生產毛額（GDP）可能再度出現負成長，符合技術性衰退的定義，具避險特性的美元可望維持強勢。

7.受美元回落提振，周一原油價格反彈，美國期油收漲2.11%，報至每桶96.70美元，布蘭特期油漲1.89%，收在每桶105.15美元。分析師表示，市場擔心美國與歐洲經濟放緩，使油價漲勢受抑。

8.市場靜待聯準會決議，周一紐約8月期金收跌8.3美元或0.5%，為每盎司1719.1美元。其他貴金屬方面，9月白銀跌0.29美元，為每盎司18.33美元。10月白金漲2.10美元，為每盎司869.30美元。9月鈀金跌15.80美元，為每盎司2003.00美元。