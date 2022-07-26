歐股周一走勢反覆，收盤小漲。俄羅斯天然氣工業(Gazprom)說，新一波的渦輪機停止運轉，將導致北溪一號進一步削減流量，德國DAX指數聞訊下跌；此外，企業財報表現不一，引發人們對成長的擔憂。

德國DAX指數抹去上午的上漲，收跌0.3%。俄羅斯天然氣工業表示，考量到引擎的技術狀況，將暫停北溪一號位於Portovaya壓縮站的另一個西門子天然氣渦輪機的運轉。因此從本周三上午6點開始，日流量將再降到3300萬立方米，來到正常流量的約40%。

受德股拖累，周一泛歐Stoxx 600指數收盤小漲0.54點或0.13%，為426.25點。

Equiti資本總體經濟學家Stuart Cole說，不確定性仍壟罩著市場和股價，沒人知道接下來會發生什麼。另外在聯準會做出決議之前，市場仍處於一類似無人狀態；除非市場看到經濟資料的觸底跡象，或是聯準會準備轉向鴿派，否則股市仍將面臨壓力。

市場目前預期，聯準會在兩天的會議之後，在(亞洲時間)周四將做出升息75個基點的決定。

德國Ifo經濟研究所的調查顯示，高能源價格和天然氣短缺的威脅，德國七月商業信心受壓。

高利率環境推動，銀行股升1.7%，表現最好。以銀行股為主的西班牙IBEX指數和義大利MIB指數分別上漲0.42%和0.80%。其次表現較好的板塊為油氣股升0.98%，礦業股升1.40%。

荷蘭醫療設備商飛利浦跌7.7%，報20.07歐元。由於供應短缺中國的防疫封鎖，該公司第二季核心獲利表現不如預期。

西班牙醫藥公司Almirall在未達獲利預期後，跌2.9%，報9.94歐元。

法國佛吉亞(Faurecia)漲2.8%，報17.99歐元。該公司在收購德國競爭對手Hella之後，周一確認全年財測，今年上半銷售並出現樂觀成績。

德國工業IT技術供應商在公布第二季樂觀業績之後，大漲4.8%，報42歐元。