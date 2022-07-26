阿里巴巴今天公告，董事會已授權集團管理層申請在香港聯合交易所主板主要上市，預計在今年年底前完成，完成後阿里巴巴將成為以美國存託股份於紐約證券交易所及以普通股於香港聯交所雙重主要上市的公司。

阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇表示，董事會授權可申請增加香港為主要上市地，希望讓更廣泛多元的投資者，尤其是中國和亞太其他地區的阿里巴巴數字生態參與者，能共享阿里巴巴的成長和未來。香港和紐約同為全球重要的金融中心，開放、多元、高度國際化是兩者共同的特質。

阿里巴巴目前在香港聯交所主板第二上市，將會按照香港聯交所規則申請新增香港為主要上市地。集團於美國掛牌的存託股及在香港上市的普通股可以互相轉換，投資者可繼續選擇以其中一種形式持有集團的股份。

阿里巴巴自2019年11月在香港第二上市以來，在香港聯交所的公眾流通量及交易量顯著增加。今年上半年阿里巴巴股份於香港市場的日均交易量約7億美元（約54.6億港元），集團股份於美國市場的日均交易量約32億美元（約249.6億港元）。有鑒於在大中華區擁有重大的業務運營，阿里巴巴預期雙重主要上市地位將有助擴大其投資者基礎及帶來新增的流動性，尤其是可觸達更多位於中國及亞洲其他地區的投資者。