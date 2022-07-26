香港知名男星曾志偉縱橫演藝圈數10年，在香港演藝圈佔有相當重要的地位，現在還是香港無綫電視台TVB的節目內容營運總經理，試圖以不同的主題重振電視台的雄風。不過，近日他卻被人踢爆在大陸投資的科技公司資金出問題，造成業務緊急暫停，引起大批民眾的不滿。

根據大陸媒體《新浪財經》的報導，由曾志偉所投資的深圳市輕鬆到家科技股份有限公司，日前曾開發一款「輕鬆到家」APP，專門提供清潔、保姆、做飯、家電清洗等各種家政服務，目前服務人員超過3000人，服務用戶也超過200萬人，年營業額高達5000萬人民幣（約台幣2.2億），事業相當龐大。但沒想到近期卻傳出他們受到疫情影響，營業額急速下滑，使服務技術人員陸續離職，也造成公司人手不足、服務不及時等各種情況，因此從今年5月份開始，網路上便開始瘋傳他們「集資詐騙」、「拿錢跑路」等消息，遭到公司出面否認。

但6月份又傳出有員工被煽動集體離職，集結到公司鬧事等情況，造成客戶訂單無法及時提供服務而使退款案件激增，逼得公司緊急發出聲明，表示「自7月18日起暫停全部銷售、交付業務，恢復時間待定」，他們也強調不是暫停經營，他們會先解決公司債務問題，並積極找出解決方案。

報導中還指出，該公司的負責為李偉，持股比例35.27%，合夥人吳宵光和藝人曾志偉則是分別持股1.35%和2%，而事件爆發後，李偉已遭到限制消費，曾志偉則到目前為止都沒有出面回應，但網路上已開始瘋傳用戶前往公司要求退款的咆嘯畫面，引發熱烈討論。