你也被歲月這把屠刀描繪出「初老心態」了嗎？回想起學生時代可以和三五好友夜衝夜唱，回學校還能繼續上早八，現在的你踏出校園、步入職場，繁忙的工作與緊湊的生活步調讓你不得不向年紀低頭，就像《我可能不會愛你》的程又青收到好友李大仁50條初老症狀時，雖然被氣得牙癢癢，但還是會默默確認自己中了哪幾條。

儘管時間無法倒流，不過隨著年齡與智慧的增長，我們還是可以讓自己的內心隨時「Stay Young」！想要一窺面對「初老心態」仍能保持年輕的秘訣嗎？今天就讓《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，一起來看10大初老症狀有哪些，趕快拿出紙筆記下讓你越活越年輕的小撇步吧～

No.10 週末變身沙發馬鈴薯追劇

難得的週休假日，卻發現自己已經不會像年輕時出門踏青，反而是在家裡變身成宅男、宅女，在沙發上喬好自己最喜歡的姿勢，當起沙發馬鈴薯開始追劇了嗎？

Stay Young小撇步：

隨著疫情時代的來臨，在家使用串流平台追劇也變成網友熱愛的新興國民運動，所以其實只要每天讓眼睛有足夠的休息時間，追劇也能讓你跟得上時代，甚至從故事裡學到人生實用的小技能哦！

No.9 浪漫是什麼，能吃嗎？

以前的你可能會嚮往擁有一段「大S的愛情」，就像童話故事般靠著20年前的電話聯繫上彼此，或是幻想白馬王子會前來營救白雪公主的劇情，光聽就覺得好夢幻！

Stay Young小撇步：

現在的網友比起愛情，更期望感情可以建立在有麵包的情況下，對於那些偶像劇情節只想丟一句「浪漫是什麼，能吃嗎？」，年紀使你對價值觀轉變，但也不要忘記適時給點小浪漫，才能讓兩人感情不斷增溫唷～

No.8 有電梯就不會爬樓梯

在你眼前出現樓梯和電梯，你會怎麼選擇呢？相信許多人都和小編一樣，能站就不會走、「有電梯就不會爬樓梯」，就算搭電梯比起走樓梯花的時間更長，不少人還是願意冒著遲到的風險也拒絕爬樓梯。

Stay Young小撇步：

雖然善用電梯不是一件壞事，但如果在公共場所時，不要忘記優先禮讓老弱婦孺和有需要的人使用，最重要的是在體力許可下，多走樓梯也是網友認為可以促進血液循環與身體健康的方式。

No.7 生日比不上週休假日

小時候一年365天最期待放寒暑假之外，最重要的就是過生日了！除了擁有親朋好友源源不絕的祝福，還能收到滿滿的卡片與生日禮物，就像奇趣蛋一樣能夠三個願望一次滿足。

Stay Young小撇步：

當自己脫下學生制服、步入社會職場後，就會發現時間正以兩倍速推進，不少網友也直呼是「進入懷疑人生的階段」，長大的你開始期待週休六日而不是一年一次的生日，對你來說生日可能還要上班，但是週休假日才是讓你從壓力中解放的美好時光呀～

No.6 改變掛嘴邊，每天躺著懶

人面對一成不變的環境總會想要做出改變，不論是試圖跳槽到新環境、新職位，還是將家中環境打掃一遍，儘管腦中已經構思好完美的計畫，但實際上的自己卻還是躺在家裡無動於衷。

Stay Young小撇步：

網路論壇上常出現要追求穩定還是追夢的文章，俗話常說「坐而言不如起而行」，現在的你沒有時間浪費大把光陰啦～趕快把行動化為實際，網友也建議可以列下待做的清單，讓未來的你不會後悔莫及，全新的你還會讓周遭的人因此對你刮目相看！

No.5 曬照轉發「N年前帥/美的我」

看到臉書、IG上N年前的自己，就會開始感嘆臉上的膠原蛋白已經不見蹤影，或是看到好友轉發老照片，秒和對方遙想當年做了哪些英勇事蹟、創下哪些美談，那麼你一定也陷入初老症狀了！

Stay Young小撇步：

雖然N年前的你可能光宗耀祖，但現在的你仍然年輕，不妨好好把握時間充實自己，網友也推薦週末多看一本書、和家人出門走走，比起緬懷過去更讓人對你肅然起敬！

電視上伴隨你長大的明星，一個個宣布自己結婚生子的好消息，周圍的親戚朋友每逢聚會都不免俗問你「交男/女朋友了嗎？」、「什麼時候要結婚？」、「小孩幾歲要生？」，各種親戚關心套組讓你不得不承認你已經進入初老階段。

Stay Young小撇步：

每個人的人生規劃不同，就算目前沒有計畫邁入下一個階段，不少網友也會覺得停留在男女朋友、單身狀態也是好選擇！切記要與家人適時溝通，相信身旁的人都會尊重你的決定哦！

No.3 電視看一半睡死，無法熬夜

大學時代夜衝、夜唱可說是家常便飯，就算隔天早上還要出門上課，還是能夠生龍活虎準時出現在教室，把一天24小時規劃的淋漓盡致。現在的網友多會發現有時候電視看到一半就睡著了，甚至房間電燈還開著，手機滑一滑就滑去夢周公，醒來的時候還會全身腰痠背痛。

Stay Young小撇步：

就算歲月催人老，你已經被宣判不能熬夜，不過適時的調整生活作息，才是維持身體健康的不二法門～

No.2 狂看醫藥新聞、吃清淡保健餐

平常只關心流行娛樂的你，最近突然也會關心網路上的醫藥新聞，或是平時只吃大魚大肉、漢堡配薯條的你，開始在餐桌上吃起清淡的保健餐了嗎？

Stay Young小撇步：

隨著年紀的增長，身體可能會出現不同的狀況，加上現在的網路資訊發達，通常都會先求助於「手機醫生」而非對症下藥，雖然網路提供我們許多健康保健相關知識，不過多數網友仍建議要維持良好運動習慣，若是身體不適還是要及早治療，才不會耽誤病情。

No.1 開始打醫美、買一堆抗老保養品

年輕時的你不需要美圖秀秀，全身也能散發自信光采，現在的你沒有換上濾鏡，就會害怕在鏡頭面前黯淡無光、展現自己過於真實的面貌嗎？

Stay Young小撇步：

為了追求完美無暇的皮膚，許多愛美的網友都會選擇諮詢醫美專家，或是購買抗老保養產品，拯救隨著年齡增長而粗糙的肌膚，不過小編也要提醒大家，想像林志玲一樣不見歲月在臉上劃下的痕跡，醫美和保養品只是輔助品，還是要靠運動、保持正面心態，才能幫助你越活越年輕唷！

（圖/ 網路溫度計）

面臨飛速改變的世界，如果想要創新時代，我們除了要保持對事物的熱情和好奇，還要不斷翻新思考，才能持續隨著趨勢脈動前行，和自然環境、團隊夥伴一起保持年輕！

2022年我們也要持續Stay Young~以「永續」為核心連結人與環境，邀請每個人發揮一己之力、展現個人影響力，共同讓我們生活周遭的人事物變得更年輕吧！

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年03月27日至2022年03月26日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『初老症狀』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。