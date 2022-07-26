來自美國的崔璀璨表示，在台灣生活已7年，她認為台灣什麼都好，就是交通上對行人不太友善，她訪問多名外國人在台生活經驗，多數人都有不愉快的回憶，更有日本人直言「行人的命在台灣不值錢」，她也分享自己曾帶第一次來台灣的媽媽，在西門町過馬路，才走到馬路的一半，就被一名機車騎士加速衝過去，還用英文的髒話罵她們，令她搖頭「我心裡真的覺得非常不舒服」。

崔璀璨近日於個人YouTube頻道指出，台灣治安良好安全、美食很多，且對外國人又很友善，讓她一住就是7年，身邊許多外國朋友，都和她一樣離不開台灣，但還是有很多人會抱怨台灣的交通安全問題，特別是行人的用路權益。

崔璀璨訪問了幾個外國朋友，一名來自烏克蘭的Jordan曾住在新北及花蓮，他表示好幾次走在馬路上差點被車撞，感覺不是很愉快，尤其是綠燈過馬路時，有好幾台汽機車從他身邊呼嘯而過，當車子車速較快時，自己會不由自主地加快腳步，有次他過馬路，有車子要右轉，車頭離他的距離僅剩5公分，他惡狠狠地瞪了駕駛問「你想怎麼樣？」

另一名來自愛爾蘭的Seàn曾住在台北，他認為台灣的人行道特別少，最令他反感的是綠燈可以過馬路時，行人跟汽機車會有爭道問題，按照規矩來說應是行人優先，但有些車，特別是機車就會想直接穿過，帶小孩過馬路得特別注意。

曾有日本人直言，「行人的命在台灣不值錢」。（圖／翻攝自Tristan H. 崔璀璨YouTube頻道）

崔璀璨說，自己在台灣考機車駕照筆試，其中一題為行人穿越馬路，汽機車都禁止跨越斑馬線，她直言「我一開始看到以為是考題寫錯」，因為她看過太多車子在綠燈時，常迫不急待想要轉彎。同時她也分享日本人在台拍攝的影片，片中大大的字幕寫著「行人的命在台灣不值錢」，顯現台灣行人用路安全問題。

崔璀璨接著分享媽媽第一次到台灣的故事說，她帶媽媽到西門町逛街，她們過馬路走在斑馬線上，但斑馬線沒有紅綠燈，所以要自己注意來車，沒想到距離她們100公尺遠的一台機車，立刻加速從她們面前騎過，她無奈地說「這種人沒有禮貌、沒有水準就算了，還用英文髒話罵我，我本來想讓媽媽看到台灣最好的一面，卻遇到這種白癡，我心裡真的覺得非常不舒服」。