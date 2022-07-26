民進黨桃園市長參選人林智堅24日召開記者會，秀出過去的證據自清絕無抄襲，但媒體人黃揚明「抓包」，林智堅與其指導教授、國安局局長陳明通的email來往是透過當時的助理、新竹市議員參選人楊玲宜。雖楊玲宜事後在臉書做出反擊否認代寫論文，不過黃揚明今（26）早再度提出新質疑，直言現在的狀況與曾任美國國務卿的希拉蕊的電郵門狀況一致！

楊玲宜昨透過臉書反擊表示，過去幾年擔任林市長辦公室副主任，其中最重要的業務之一，就是彙整市長所有大大小小的行程，聯絡相關人員回覆是否出席並提供任何相關的與會資訊；有關與教授陳明通的信件往返，楊玲宜表示，林市長的公務信箱內聯絡的信件，不僅有論文還有許多公務聯絡事項，當時就是由她來協助整理分類與彙整，並向市長報告。

黃揚明今早則在臉書指出，楊玲宜稱林智堅的公務信箱內，聯絡的信件不僅論文還有許多公務聯絡事項，當時就是由她協助整理分類與彙整，並向市長報告，雖然看起來講得很理直氣壯，但他卻發現在該張曝光「玲宜」的電子郵件截圖畫面中，顯示的收件信箱是「gmail.com」！

黃揚明說，根據查詢新竹市政府官網及向新竹市府相關人士洽詢，新竹市府的公務電子郵件帳號為「@ems.hccg.gov.tw」，若林智堅使用Gmail帳號作為公務信箱使用，是否算是公私不分，與曾擔任美國國務卿的希拉蕊的電郵門狀況一致。

黃揚明更指，陳明通在該封信件的開頭就直接稱呼「玲宜」，代表陳明通清楚知道該郵件信箱是由楊玲宜收信，到底是楊玲宜擁有林智堅Gmail信箱的使用權限，還是這個信箱其實是楊玲宜個人的信箱，而非公務信箱？「說一個謊言，就要圓一個謊言，政治人物說謊，毀滅的是自己的政治誠信。」