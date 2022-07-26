2019年已婚的陳姓資深海軍少校，邀約大門衛哨女士官陪同他看電影，甚至還問她「妳男友也會看A片嗎」，並要求女士官「不要再叫我長官，叫啊達」，海軍司令部前年核定他不適服現役退伍，他不服提告，台北高等行政法院認定處分並無違誤，判決駁回。可上訴。

陳男負責衛哨督導職務，2019年11月自認為是以開玩笑方式，line擔任大門衛哨同仁的女士官「只要妳在，就督爆妳」，他還利用職權及巧藉名義邀約她陪同看電影，她回答要帶男朋友一起前往婉拒，但陳事後嗆聲「妳裝傻，死定了」「我故意找妳測考的」。

陳男明知為已婚身分，仍向女士官訴說愛慕之意，經她婉拒後，仍依然故我言行輕浮騷擾，「收到我的愛沒？」「妳在生氣嗎」「妳們有誰會知道我愛妳」「不要再叫我長官，叫啊達」「有時候想像真羨慕妳男友可以和妳在一起」等。

海軍司令部為陳的行為屬於國軍軍風紀維護實施規定的「言行不檢」，記大過一次的懲罰，他2019年度考績因此評列為丙上，陳服務的單位2020年召開人評會後，海軍司令部處分他不適服現役、核定退伍，自2020年8月16日生效，他不服提起行政訴訟。

台北高等行政法院認為，軍方人評會的程序及處分都合法，作成處分核定陳男考核不適服現役退伍，於法並無違誤，陳男訴請撤銷，為無理由，判決駁回、維持海軍司令部核定退伍的處分。