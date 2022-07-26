74歲「歌壇長青樹」余天驚傳中風 深夜急入院余祥銓證實回應

被封為「歌壇長青樹」的74歲余天驚傳身體出狀況，今(26日)媒體報導，有熱心民眾直擊余天昨在家人攙扶下進入台北榮總醫院，稍早求證余祥銓，他證實爸爸住院，自己是突然接到父親電話才急忙趕去幫忙，他也表示爸爸個性好強，平時很少示弱，昨天突然願意打電話給他求援，可見病況很嚴重。

余天一家最近才因二女兒余苑綺的病況備受矚目，余苑綺2014年發現罹患直腸癌，雖然一路積極對抗病魔，做過70多次化療，近年還是連續復發3次。今年5月李亞萍透露因為女兒身體對化療效果不好，已經出現抗藥性，只能改做放射性療程，未料癌症指數還是升高，讓余天和李亞萍擔憂不已。

余苑綺直腸癌復發 余天.李亞萍難過落淚│中視新聞 20191022

余天昨急忙打給余祥銓，透露自己身體不適。（圖／中時資料照片）

一路看女兒多次跑醫院的李亞萍，當時受訪表示因為新療程只有馬偕跟萬芳醫院有提供服務，余苑綺便選離住處較近的淡水馬偕治療，此外一周還要另外到耕莘醫院做放療，但幸好副作用比化療少，讓李亞萍心疼說：「綺綺聽到化療兩字都會發抖」。

先前余天透露，余苑綺生病後一年的醫藥費約需300萬，5月初余天宣布因家庭因素，退出民進黨新北市主委的競選，之後李亞萍更傳出在私人臉書抱怨老公連歌都不想唱了，「在我心裡，你（余天）的歌聲是我的最愛，但你竟然含淚大吼的說：你不要唱了！你一首歌都不要唱了！」，李亞萍更心碎寫下：「我知道目前我們正走在一個胡同裡，我們的心在淌血！」

未料，據《三立新聞網》報導，余祥銓回應，爸爸昨天突然打給他，透露右半邊突然不能動，講話也有問題，余祥銓便二話不說，帶父親就診，擔心是最近天氣熱，加上余天一心忙幫黨內候選人造勢跑活動，身體才不堪負荷，現在情況已經穩定，說話也沒問題了，至於何時能出院還得等醫生指示。