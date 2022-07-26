阿里巴巴目前在香港聯交所主板第二上市，阿里巴巴集團今（26）日發佈公告，董事會已授權集團管理層向香港聯交所提交申請，擬將香港新增為主要上市地，預期將於2022年底前生效。當完成審核程序之後，阿里巴巴將在香港聯交所主板及紐約證交所兩地雙重主要上市。

分析普遍認為，對於阿里以及中概股，雙重主要上市是順應當前格局和市場預期、確保投資者利益的最優商業選擇。而實行雙重主要上市之後，同時也預計將符合港股通資質，進而為大陸投資者直接投資阿里創造更多便利。

阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇表示，該決定的目的是希望讓更廣泛多元的投資者，尤其是阿里巴巴數位生態參與者能共用成長和未來。

據澎湃新聞報導，阿里巴巴在香港紐約雙重主要上市後，在美國掛牌的存托股和在香港上市的普通股依然可以繼續互相轉換，投資者可繼續選擇以其中一種形式持有阿里股份，將吸引更多國際資本向香港轉移。

回顧2007年，阿里巴巴的B2B業務就曾在香港聯交所上市。2014年，阿里巴巴籌畫整體上市時，首先考慮的目的地也是香港聯交所。但由於當時相關規定限制，阿里最終轉赴紐交所上市。

而從2019年在港上市以來，阿里巴巴大部分流通股已轉至香港註冊。據統計，截至2022年6月30日止，阿里巴巴集團股份於香港市場的日均交易量約7億美元，於美國市場的日均交易量約32億美元。