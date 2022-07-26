致力於提供顧客更便捷且快速的數位貸款服務，玉山銀行推出e速系列信貸產品「e速循環貸」。只要符合申辦資格並完成線上申請，最快10分鐘內核發貸款，取得隨時可動用的信用額度，額度動用時只要58秒可取得資金，即使只需小額借款3萬元亦可申請，滿足顧客取得「彈性」及「小額」資金需求。

過去顧客如有小額資金需求，多數銀行提供的申貸門檻最低為10萬元，且撥貸後隨即開始計息、每月固定金額還款。玉山「e速循環貸」有別於傳統貸款，貸款金額與還款時間可自行決定，其申貸作業皆為線上自動化完成，只要透過線上申請、線上對保，符合條件即可取得所需資金，顧客還可隨時透過玉山行動銀行和玉山Wallet動用資金與償還貸款，且在實際動用金額時才會計算利息，讓顧客資金管理更有效率、更便利。

此外，「e速循環貸」貸款契約效力為期一年，契約到期前若顧客想繼續使用，可免去重新申請的手續，銀行系統將自動完成續約。首波活動以邀請本行優質薪轉戶且持有玉山信用卡為主，即日起至2022年9月30日止推出限時優惠「手續費0元」活動，未來持續擴大適用客群，實踐普惠金融願景，讓顧客能夠享有新型態的便捷數位金融服務。

玉山銀行運用大數據與人工智慧技術，打造兼具安全與便捷的e速系列信貸產品，致力滿足不同客群的需求，此次推出「e速循環貸」則提供顧客隨時可動用的額度，當日借還不計息，適合作為短期週轉或日常生活所需。展望未來，玉山將持續優化數位申貸流程，提供顧客無斷點的優質申貸服務體驗，讓顧客能享有更貼近需求的便捷數位金融服務。