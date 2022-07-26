俄烏戰爭持續5個多月，蔡英文總統今天表示，面對威權主義，民主聯盟必須採取一致的因應措施。臺灣做為印太地區不可或缺的民主夥伴，正持續採取各項措施以提升安全，加速我們邁向國防自主的進程。在確保安全的全球供應鏈方面，臺灣有能力，也正在扮演重要的角色。只要我們團結一致，就能阻止威權擴張，讓民主蓬勃發展。

外交部與遠景基金會今天以半視訊方式舉辦「凱達格蘭論壇-2022印太安全對話」，蔡英文以錄影方式在開幕式致詞時表示，希望在與COVID-19疫情奮戰了兩年多後，能儘快歡迎大家造訪臺灣，讓各位親身體驗我們充滿活力的民主。

蔡英文也在會中向日本已故前首相安倍晉三致敬，她說，安倍的不幸逝世，讓日本失去了一位偉大領袖，臺灣失去了一位摯友及盟友，世界更是失去了一位具卓越遠見的政治家。

她說，在建構「四方安全對話」（Quad）及「自由與開放的印太區域」概念的過程中，安倍為強化區域夥伴關係奠定了堅實的基礎，因為他的努力，讓我們得以守護民主及以規則為基礎的國際秩序，以確保區域的穩定和繁榮。

蔡英文指出，在共享價值和體制面臨前所未有的挑戰之際，我們的民主夥伴關係尤顯重要。COVID-19疫情讓這些挑戰更加嚴峻，也暴露出威權和民主制度的鮮明對比。俄羅斯無端入侵烏克蘭讓我們看到，威權國家會毫不遲疑侵犯他國主權，對國際和平安全構成的威脅日益加劇，我們必須採取一致的因應措施。

她說，在印太地區，威權勢力揚言要顛覆區域平衡。他們企圖以灰色地帶戰術削弱國際法律規範，透過外交手段滲透民主體制和國際組織，破壞他國主權，其施行的暴力鎮壓暴露出他們以系統性方式侵害人權。

蔡英文表示，臺灣的地緣戰略位置處於威權擴張的最前線，因而成為重要的民主堡壘。臺灣擁有數十年的經驗，可以在聯盟中扮演關鍵角色，對抗威權侵略。「我們很高興看到全世界更多民主國家認知到印太區域所涉及的利害關係」。

她舉例，去年，我們看到「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS）的建立，歐盟及「四方安全對話」也提出新的倡議，以擴大區域參與；上個月，日本、韓國、澳洲及紐西蘭首度參與「北大西洋公約組織」（NATO）峰會，該峰會在會後發表的聲明中，提到中國帶來的挑戰。同月，「七大工業國集團」（G7）領袖也在聯合公報中強調維護臺海和平與穩定的重要性。

蔡英文強調，臺灣做為印太地區不可或缺的民主夥伴，持續採取各項措施以提升安全；我們建置新設施，推動國艦國造，也強化後備戰力，增加投資以提升不對稱作戰能力。這些努力加速我們邁向國防自主的進程。

她也聲明，臺灣人民致力保衛我們的國家、捍衛我們民主的生活方式，同時維持區域的安全與穩定。臺灣不僅是區域與全球安全的關鍵，也是國際社會不可或缺的一員。儘管在國際參與面臨許多阻礙，但我們持續與世界各地的朋友進行有意義的交流。

蔡英文以「全球合作暨訓練架構」為例，臺灣與100多個國家就網絡安全、女性賦權及人道援助等重要議題交流；「新南向政策」有助增進臺灣與鄰近區域合作夥伴間的投資和民間交流；上個月「臺美21世紀貿易倡議」的啟動，我們深化與美國的經貿交流。

此外，她說，臺灣與歐盟互相調整政策目標，深化雙方連結，帶動去年的相互投資創下歷史新高。我們領先世界的半導體產業亦有助促進全球經貿合作，臺灣頂尖晶片製造商不斷拓展市場，政府也致力強化國際合作及研發和訓練，以保持此一關鍵產業的競爭力。

在確保安全的全球供應鏈方面，蔡英文表示，臺灣有能力，也正在扮演重要的角色。除了努力強化民主團結，供應鏈合作亦可成為遏制威權影響的另一個重要工具。儘管我們的民主價值和生活方式不斷受到威脅，但我們永遠不會放棄對民主、自由和人權的承諾。「感謝理念相近的夥伴長期和我們站在一起，保護共同的價值，並維護印太區域的和平穩定」。

她強調，只要我們團結一致，就能阻止威權擴張，讓民主蓬勃發展。我們在這裡相互交流，建立共同目標，表彰那些為更自由、和平的世界而奮鬥的人們。讓我們為我們的價值挺身而出，使後代子孫能享受傳承而來得之不易的民主自由。

今天的與會者包括遠景基金會董事長陳唐山、外交部次長曾厚仁、田中光、遠景基金會執行長賴怡忠等。開幕式除邀請科索沃前總統Behgjet Pacolli預錄開幕賀詞，中午也將由日本前外務暨防衛大臣河野太郎、美國前國土安全部長娜波利塔諾以視訊方式進行專題演講，另由愛沙尼亞前總統伊維斯擔任閉幕專題演講人。