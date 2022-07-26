台股加權指數26日開在14,912.41點，權王台積電（2330）早盤開平在499.5元，聯發科（2454）宣布與英特爾策略聯盟，股價開低在679元，但隨即黑翻紅，買單拉抬元宇宙概念、車用、散熱、miniLED等個股，FOMC開會前夕，資金觀望，台股早盤指數下跌70餘點。

受到投資人靜待聯準會（Fed）貨幣政策會議結果、以及數家成長型巨擘財報出爐影響，美國四大指數漲跌互見，由科技類股領軍走低、能源股隨油價走揚。

道瓊工業平均指數7月25日終場上漲0.28％（90.75點）、收31,990.04點。那斯達克指數下跌0.43％（51.45點）、收11,782.67點。費城半導體指數下跌0.61％（17.38點）、收2,825.03點。

第一金投顧指出，在通膨加劇、聯準會加速升息腳步的背景下，半導體設備訂單被下修，企業支出轉趨保守，消費產品需求漸趨低迷，市場對於未來經濟成長存有疑慮，大盤及櫃買25日同步量縮，顯示FOMC會議前夕資金觀望，交投熱度縮手。

聯準會目前最重要目標，是將CPI控制在合理區間，目前市場共識為7月升息三碼，9月加速縮表，在通膨尚未有效降低前，聯準會貨幣政策轉向機率低。