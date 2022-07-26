淡水警分局昨(25)日舉辦新北市警察之友會淡水辦事處卸、新任主任交接典禮，新北市警察局長黃宗仁也特意親自到場見證。(淡水警分局提供)

淡水警分局昨(25)日舉辦新北市警察之友會淡水辦事處卸、新任主任交接典禮，現場邀請了各級民意代表及「五力」民力共襄盛舉，新北市警察局長黃宗仁也特意親自到場見證。

黃宗仁表示，非常感謝淡水警友辦事處主任林清泉及警友夥伴平時對警察工作的大力支持與幫忙，這份溫情將常駐在所有警察弟兄們的心中，除了對即將接棒主任的陳義方獻上恭賀與祝福外，也期許淡水分局無論在治安、交通各項工作上，能展現良好的成績，提供市民一個安居樂業的生活環境。

新任主任陳義方說，感謝林清泉過去十餘年來為淡水警友辦事處打下深厚的根基，讓他能充滿能量與信心的接棒下去，「前人種樹，後人乘涼」往後將持續秉持林主任的理念及精神，再現有的基礎之下，繼續協助警察推動各項治安工作，作為分局強有力的支持與後援。

分局長黃南山也表示，「警力有限，民力無窮」感謝缷任主任林清泉及三位副主任所帶領的警友團隊平時默默在背後作為分局堅強的後盾，淡水分局全體同仁，會更努力的把轄區治安、交通及各項為民服務工作做得更好。