許多人辛苦工作賺錢，為的就是讓生活過得充裕，日本網站「ananweb」最近就以血型與生肖進行分析，選出本周財運最旺的5大組合，尤其是生肖屬虎的O型者，一連串的好運甚至會讓自己不禁懷疑「這真的不是在作夢嗎」。

▍TOP 5：AB型＋屬猴

本周會有接二連三的驚喜發生，建議可跳脫常軌，會有好運找上門，例如和平時少有交集的人聯繫，能增加獲得意外之財的機會；或是前往店家消費時，碰上喜歡的商品剛好打折。另外，不妨在星期六多多收集情報，即使訊息乍看之下不起眼，也可能在未來某天發揮效果。

▍TOP 4：A型＋屬雞

進行大掃除時，很可能從家中挖出意想不到的寶物，如果翻出有點意思的東西，最好先請朋友或專家鑑定評估，千萬不要急著丟掉，拿去拍賣會是不錯的選擇。另外，星期天有機會獲得讓財運更上層樓的物品。

▍TOP 3：B型＋屬羊

這組合平時相當節約，建議本周可以轉變購物策略，即便價格偏高，但因為能夠長久使用，其實相當划算，心態上自然能提升幹勁，戀愛運勢方面也有所加分。至於合約更換等事宜，適合在星期五進行。

▍TOP 2：B型＋屬兔

平時養成的興趣或是特殊技能，本周有機會轉換成實質收入，並且在該項目中獲得貴人提拔，帶來意想不到的收入。購物方面的運勢不錯，但比起購買高價的商品，更適合挑選精美小物。周末的學習效率驚人，是讀書的好時機。

▍TOP 1：O型＋屬虎

幸運爆棚的一周，金錢方面會有許多驚喜，像是收到愛不釋手的禮物，或是低價買到喜歡的商品，工作上也有意外之財，並且得到夢寐以求的機會，一連串的好運甚至會讓自己不禁懷疑「這真的不是在作夢嗎」。只要展現積極的一面，運勢就會向上暴衝；另外，穿紅襪子和紅色內衣褲有助財運提升。