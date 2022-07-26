國民黨台北市長參選人蔣萬安今公布發言人團。（周毓翔攝）

民進黨台北市長參選人陳時中諷刺國民黨台北市長參選人蔣萬安，團隊有前立委羅淑蕾、蔡正元，他的團隊社會認同度比較高。蔣萬安今天反酸陳時中，「他說的是焦糖哥哥、范雲跟林昶佐嗎？如果陳時中不尷尬，那尷尬的就是別人。」

蔣萬安今天宣布發言人團，自己也是火力全開，被媒體問到蔣萬安說要組「台北隊」，陳時中也說自己是「台北隊長」。蔣萬安狠酸陳時中，他早在5月25日被國民黨提名後，就喊出「共組台北隊」，後續的所有社群發文也都有寫，陳時中是要跟林智堅的抄襲致敬嗎？「他想複製林智堅的新竹抄襲經驗，到台北組『抄跑隊』，又抄襲又想落跑嗎？」

至於陳時中陣營要舉辦「市民相見歡」，說民眾很想見陳時中，蔣萬安也酸，陳時中當政務官太久，很少跟市民接觸，他自己則是一直享受跟市民自然直接的互動，過去到現在直到未來也都是如此，市民有需求，他都會面對面、理性對話跟溝通，為民解決問題，一直以來都是他的態度跟理念。

對於行政院長蘇貞昌在官邸邀請37名新北市議員參選人便當會，被質疑行政不中立，蔣萬安也痛批，這是明目張膽用公家資源為特定人士跟政黨選舉，創下最壞示範。

蔣萬安今天舉行發言人團公布記者會。找來立委李貴敏、洪孟楷、李德維，以及資深發言人經驗的黃子哲、鄭世維，此外，副發言人團隊則網羅年輕人，平均年齡25歲，包括蔡畹鎣、蕭羽耘，田方倫，康晉瑜。

李貴敏初登板也火力全開，叫陣陳時中，痛批陳時中有「四無」，無知無能無為無感，是「四不」候選人，不專業不關心不檢討不改進，並對陳時中提出「四問」，是不是政黨利益大於市民權益？個人利益是不是擺在最前面？在中央死當成績是不是會在台北重新展現？將來會不會同樣落跑？

新北市的立委洪孟楷則拉出「友善國安全力拚，北北基桃共同贏」標語，強調雙北要合作，北北基桃一日生活圈，蔣萬安是大家心中最理想的台北市長。

對於發言人團的組成，蔣萬安強調，這是世代共榮的組合，有經驗豐富的立委，跟中生代資深發言人，也有新世代年輕人，他的團隊理念就是廣納不同年齡層跟領域，願意來幫忙的人，共組台北隊。