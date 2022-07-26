成衣大廠如興公司昨(25)日晚間召開重訊記者會，表示公司陷入重大財務困難，幾乎沒有現金可動用，證交所也火速宣布，如興股票自7月27日起，打入全額交割。 對此，如興紡織前負責人張水江稍早發出聲明，聲明全文如下：

台灣証券交易所昨天以懲處如興股份有限公司「對爭議事件無法釋疑」為由，將其打落為全額交割股，這種連日束手坐聽新經營者胡扯八道，卻拿萬千小股東權益陪葬當祭旗的「大人不乖、痛打小孩」之舉，日興公司前負責人張水江繼昨日清早即預見悲劇，緊急 ／積極發表公開聲明，勸說主管機關無效之後，今天再度以佛心善意，建言主管機關懸崖勒馬，「釋疑」不是看兩派爭權惡鬥股東，粉墨登場演獨角戲可得，卻亟應以確保廣大股民利益為優先算計!

前負責人張水江再次秉諸知識分子良心，具體向主管機關及全體受害股東提出如下發誓等級的陳述：

一. 本人對於証券交易所提供所謂的“重大訊息記者會”公共平台，供上市公司負責人上台毫無規範、信口雌黃散播片面未經公正調查及事實查証的相關事件及相關人，對此衍生的一連串重傷害，表達強烈指責；儘管交易所事後承認就其種種惡意指陳內容「未能質疑」，而對公司予以重懲，但這番片面任意掃射，已對公司前途及無辜當事人信譽，造成無法彌補的傷害。

交易所訊息平台原意是要替投資大眾「釋疑」，此番卻因毫無平衡機制管控，終至變成被操弄的共謀，繼而以全體股東利益為祭品做為優先自保的籌碼 !

二. 如興公司新負責人在平台上充分發揮時空倒置，黑白拼凑的本事，將事經多年，檢調追究的陳年積案，全數重置為本人接任僅半年多之內的作為，其惡意及唬弄主管機關及股民之動機，已讓如興各部門主管憤慨難平：

1) 如興公司與安泰銀行整份融資契約內容，包括要求孫揚總經理「須留在經營團隊」，均屬多年來延續性合約，並非本人任內新簽修改合約，安泰銀行基於債權確保的放款條件，竟被惡意塗抹成安泰銀行串同本人與孫總...之嫌；再以如興公司這些年來，年年鉅額虧損，各金融機構僅勉力支持信用額度，如興乞求／ 感謝都來不及，此時處此危機四伏窘境，竟還有一班痴漢大力扭曲事實，對銀行 --- 尤其主力往來銀行蠻橫開槍，其結局頗有禿鷹慘烈駕臨之勢!

請問主管機關做何判斷？繼續聽禿鷹盤旋廢話，先砍小股東再說？

2) 本人接任深入理解如興的業務／ 財務收支運作之後，即體會大難之將至，除大力貫徹節流開源，大幅縮減各類費用，緊縮人事，加速清理閒置資產，加緊提前部署，以準備承受長年虧損不堪的惡果之外，但仍尊重台灣專業團隊的兩岸旣定合作調度模式，互為紓困。此次如興新負責人所扯淡之台北向大陸常州「請款」，「常州子公司攔下上半年營收致公司資金不足」...等等荒誕指控，公司專業財會人員更是深蒙不白冤。

另一事實是，自從公司前負責人信用瑕疪，無法繼續履行連帶保証責任以來，銀行早已開始比賽抽銀根了，怎被扭曲成大陸常州抽台北銀根？這是製造公司內部仇恨又一計嗎？

坦白評論，當初如興購併九地所生出的就是一個難以言喻的畸形怪胎，台灣政府怎會允許一個在台北資本市場上市，公司客戶關係 ／訂單 ／營收...任督二脉卻全留在大陸主管部門的設計？

這個 「類KY股」的DNA原罪，原本就型塑了台灣監理單位／ 會計師，根本無法全盤稽核全，整個集團的原罪。

如興新負責人如蠻牛衝進棚，見黑影就開槍，誣指凡事都是「張水江董事長與孫揚」合謀？真不愧張飛鬥岳飛，胡亂拚湊蠻幹!

華裔美籍的孫揚總經理，他何年何月去抵押了他在常州的家當？新負責人昏腦掛錯帳，這和最近疫期甫接任的張水江竟也可以如演穿越劇般牽拖在一起？張水江名氣稍大，好打靶？

你們要舖陳換骨大計，鼓掌，但為何施此玉石俱焚，埋葬股民的下下之策？不解!

其實，本人接任半年多來，疫情困頓，迄今根本不曾見識孫揚總經理本尊，每次電話 ／ 視訊無不哀怨共同面對公司日夜調度困難種種，何來美滿因緣與資源誘使「串謀」？貧賤一組百事哀，對幹都來不及了，還能幻想合謀，圖謀何物？

如興新負責人更荒謬的邏輯，在於質疑本人：

公司都很缺錢了，竟還急著處置(閒置)資產補財務缺口，責怪本人違反公司正常經營規則？

這是那門子笨蛋經營學？銀行抽銀根，敦促財會／ 法務部門依內稽內控規矩，審慎完成鑑價及合約，再經董事會審議通過，這樣的突圍壯舉，竟也能憑空詆毁，指三道四，無憑無據卻都只敢留「....之嫌」自保收尾，惡性之人惡言所至，口業因果如何回報？

最後，針對新任獨董之適格性及本人任期之質疑，本人僅以多次聲明複製貼上：

如興公司財務長已公開聲明，公司從未以合法正式途徑收執改派書，他旣無隱匿／ 偏坦／ 圖利之任何犯意，全係憑自己專業職掌之行政判斷，而未進一步走公示流程。

本人尊敬／ 尊重核決杈限，從未積壓／ 退件／ 阻撓；如興公司重大訊息發佈，亦屬股務／ 財務主管金鑰權限，本人從未插手阻止／ 誘導。

唯此一爭議特別詭異之處，將近半年懸置期間，本人做為當事人，也不曾接獲任何直白改派訓令，竟也被說成「拒絕移交」，我拒絕了誰？誰找過我本人要辦交接？

此期間，本人以董事長名義簽發的董事會／股東會／各類報表，法派公司全不曾表達異議？更可笑的是，還配合本人召集的股東會，提名競選獨立董事 ( 還出席投票，嗚呼落選了! )

綜觀此一重大訊息記者會公共平台，不幸已淪為惡質股權派系鬥爭的羅生門戲台，拿到槍管的，上台胡亂掃射一番，結果判定因「無法釋疑」，公司淪為全額交割股，甚至下市收場，股民哀嚎，國庫打水漂，員工丟飯碗!!!

本人畢生清譽蒙塵就算芝麻小事了!

蒼天在上：

如興公司的原罪，從併購完成之日即已生成