如興(4414)遭證交所處分於27日打入全額交割股，今早以市價和跌停價委賣掛單高達5萬餘張出不掉。如興目前最大股東會國發基金持股約9.7%，其次為遠雄人壽9.26%，興牛一持股8.1%，而偉豪持股降到2.9%。投資人質疑如興大股東興牛一和偉豪先前持續有股票解質異常行為，為何證交所都未能有效監測。目前新任董事長及總經理翁紹華，為偉豪的法人代表董事，在公司股票打入全額交割之後，如興的經營階層是否會再重新洗牌，前3大股東的意向是關鍵。

如興大股東國發基金，自7月15日董事長、總經理更換，至昨晚重訊記者會，都沒有發表任何意見。在如興其他大股東陸續解質下，國發基金持股仍達9.7%，國發基金2017年以每股18.6元，合計投入14.8億元認購如興現增股，一躍成為持股9.7％的單一最大股東。

所謂「解質」就是解除股票質押設定並償還借款，大股東個人融資需求減少，但萬一股價位在高檔區，就要特別小心是否準備出貨。因為質押時大股東不能賣股票，只有銀行有處分權，所以如果股價拉高後又接著解質，那就要提防隱藏出貨的風險。

興牛一目前持股約8.1%為如興的第3大股東，而如興在7月22日公告，興牛一的法人代表由張水江改為紀宗明，紀宗明為泓仁財務諮詢公司合夥人。

國發基金目前為如興最大股東，噤聲不語應該不是最好的策略。