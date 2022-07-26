某科技公司於民國64年向新莊副都心某大地主，承租288坪的土地建廠房及宿舍，當年房租為每月7000元，地主過世後，兒子表示當年所收的租金已無法支付每年土地的地價稅，要求調漲房租，但雙方談不攏鬧上法院，法官認為目前台灣土地價值已大幅提升，每月7000元房租不符合市場行情，故要求科技公司110年2月至3月，每月支付21萬388元租金，自110年4起，每月21萬3270元，可上訴。

據判決書指出，知名科技公司於民國64年時和地主承租288坪土地，建3層廠房及宿舍，當年以不定期租賃契約每月7000元租給該科技公司，且47年從未調漲，地主過世後，兒子決定調漲房租，但公司不同意，2人只好告上法院要求法官主持公道。

兒子認為該土地科技公司幾乎是免費使用土地數十年，當年以「不定期租賃契約」簽訂每月租金7000元，但該地為新莊副都心，生活機能便利，每年租金僅8萬4000元，都不夠繳納每年地價稅13萬2346元，經不動產估價師認為該土地每月租金於110年3月以前為每坪應為730元，110年4月至111年4月為每坪為740元，故要求科技公自110年4月起調整為每月租金24萬8536元。

科技公司表示，土地鑑定得金額過高，且土地實際大小應扣除水泥牆及柏油路等道路範圍。

台北地院法官表示臺灣土地之價值已大幅提昇，又該土地供科技公司商業使用，生活機能良好，公司每月支付7000元之租金已不符市場租地行情，科技公司當年承租時，土地並未被分割，承租範圍應為土地利用範圍，故每坪之租金應以740元為合理價格，法官認定科技公司應自110年2月起至3月，每月支付21萬388元租金，自110年4起，每月支付21萬3270元，可上訴。