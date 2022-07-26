女星郭碧婷與港星向華強的大兒子向佐，於2019年結婚後共同遇有一名愛女「小奶皇」，今年6月郭碧婷又產下第二胎，成功晉級為2寶媽。不過，近日卻傳出向佐趁著老婆郭碧婷在台灣坐月子，私下帶著一名女子回到兩人位於北京的住處，婚變傳聞炒得沸沸揚揚，而當事人雖都沒有出面，郭碧婷的爸爸卻不斷受到網友瘋狂騷擾，不斷在他的微博上留言猛酸，讓他氣得關掉微博。

郭碧婷與向佐自2019年結婚以來就屢傳婚變或是各種不實的謠言，即使兩人陸續生下2名孩子仍謠言不斷，日前便傳出向佐趁著老婆郭碧婷在台灣坐月子，私自帶妹回家，讓網友炸鍋，紛紛跳出來指責向佐，但向佐都沒有出面回應。

反而是母親向太率先跳出來替兒子澄清，表示該女子是工作夥伴，砲轟爆料者胡說八道，但爆料者卻不讓步預告將會繼續爆料；另一部分的網友，則是湧入郭碧婷爸爸的微博，看到郭爸PO出的吃冰照便解讀他是對向佐的事件生氣，也開始質疑向佐為何沒有來台陪伴郭碧婷，但郭爸也立即出面力挺女婿表示「你們只看到表面，不是不來是過不來，早就想來無奈過不來，懂嗎」，更強調「人家把媳婦照顧的好好的一點也沒虧待，事實就是事實」，只不過他萬般解釋還是遭到酸民猛酸、各自解讀，他只好直接關掉微博，圖個清靜，避免又被有心人士拿出來做文章。