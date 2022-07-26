行政執行署台北分署下周拍賣的飾品(台北分署提供)

行政執行署台北分署下周拍賣的不動產(台北分署提供)

行政執行署台北分署下周拍賣的汽車(台北分署提供)

七夕情人節將至，法務部行政執行署台北分署下周二(8月2日)舉辦聯合拍賣會，當天將拍賣知名珠寶商翁記珠寶、原京華城廠商的各式飾品775件，價格每件100元起，將是挑選情人節禮物的好選擇。

台北分署說，這775項飾品，包括青金石垂吊式耳環、陽綠男庄圈戒、施華洛世奇水晶鍺手鍊、碧玉大白菜等，拍賣價格自100元至1萬元不等，物美價廉，送禮實惠。

另拍賣當天還有2898件台灣天燈、野柳女王頭等具有本土特色圖樣的T恤，6件只要100元。此外拍賣物品另有實用的口罩手套組、moet香檳及普洱茶等。

至於拍賣的動產部分，有國民休旅車之稱的TOYOTA WISH，該車為白色烤漆，西元2016年出廠，排氣量1987cc。

不動產部分，本次拍賣會將有2筆建物與37筆土地進行拍賣，皆為投資、自用兩相宜之物件。其中拍賣底價最高者為北市大安區瑞安段二小段57地號土地，底價4428萬8000元，該土地面積301平方公尺，權利範圍10000分之1428，屬第三種商業區，位於北市大安區復興南路二段88號，此次為特別變賣程序後之減價拍賣，有意購買的民眾可詳閱拍賣公告資訊，並依實際需要，選擇通訊或現場投標。