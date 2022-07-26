天后王菲和小11歲謝霆鋒各自經歷一段婚姻後，2014年被媒體拍到，2人在女方住處窗邊激吻，世紀大復合轟動一時，王菲和謝霆鋒雖然愛得低調，不過戀情穩定，而網上近日流傳一張王菲、謝霆鋒自拍合照，王菲露齒燦笑、謝霆鋒則是擺出招牌酷酷臉，畫面相當甜密。

照片的背景雖然相當陰暗，但仍可清楚看見王菲和謝霆鋒貼臉玩自拍，王菲對鏡頭露燦笑、謝霆鋒則是擺出招牌酷酷臉，小倆口頭靠頭依偎，相當甜蜜，網友雖然一看就知道是舊照，但仍直呼：「雖然是老照片，還是看得出菲姐和霆鋒很幸福」、「一看就是陷入愛情的感覺，好甜好速配」、「真的是世紀合影了」。

陸網瘋傳王菲、謝霆鋒同框合照。（圖／取材自微博）

謝霆鋒1999年認識相差11歲的王菲，兩人隔年面對媒體追問緋聞時，王菲霸氣牽起謝霆鋒的手，正式承認戀情，兩人交往1年後，謝霆鋒拍電視劇《詠春》戀上張柏芝，最後王菲宣布分手，雙方之後各自組成家庭，但多年後各自回歸單身，謝霆鋒與王菲2014年被媒體拍到，2人在女方住處窗邊激吻，世紀大復合轟動一時。

不過王菲和謝霆鋒愛得低調，戀情穩定的小倆口甚至還不時傳出祕密結婚、生下愛的結晶，對此，謝霆鋒則強調，和王菲沒有生育計畫，兩人也不會結婚，他認為很多事情難以預料，似乎已不把再婚納入人生規劃之一。