根據新華網報導，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guteeres）25日宣布，任命中國資深外交官李軍華為聯合國主管經濟和社會事務的副秘書長。

據聯合國秘書長發言人辦公室發表的聲明指出，李軍華將接替同樣來自中國的劉振民。古特瑞斯也對劉振民擔任副秘書長期間對聯合國所做的奉獻表示感謝。

該聲明中表示，李軍華將就促進多邊經濟和社會合作提出觀點和願景，他承諾與各方一道進一步落實2030年可持續發展議程，致力於為會員國服務。此前，他為聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會、聯合國大會和安理會的多次會議以及二十國集團、亞太經合組織、亞歐會議、金磚國家等其他多邊會議做出了貢獻。

而李軍華於1985年加入中國外交部，現任中國駐意大利兼駐聖馬利諾大使，此前曾擔任外交部國際司司長、中國駐緬甸大使、中國常駐聯合國代表團負責政治事務的公使銜參贊等職務。